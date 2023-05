Felipe VI: madera de rey y astillas de emérito

¿Cómo podría representar nada nuevo o moderno quien se convierte en jefe de Estado por herencia, ya sea guapo o feo, alto o bajo, espabilado o carajote? Una herencia genética impuesta por un dictador a los españoles sine die, y que quiebra todos los principios antidiscriminatorios que tanto propugna la propia constitución. Los medios de comunicación-en general-han protegido sobremanera a Felipe VI, como si los ciudadanos fuésemos incapaces o gilipollas. ¿Felipe VI no sabía nada de los tejes y manejes de su progenitor? ¡pues qué familia ésta en la que nadie se entera de nada- vg.Urdangarina-. Nos han dicho hasta la “suciedad” que el emérito no ha sido imputado, ni ha sido juzgado, ni tiene cuentas pendientes con la Justicia y que por esta razón puede entrar y salir de España, cuando quiera y como quiera. ¿Y cómo iba a tener cuentas pendientes, si todos los aparatos del Estado, empezando por la AEAT y la Fiscalía, y siguiendo por el gobierno y la oposición, han protegido sus fechorías consagrando su total impunidad?, y sobre todo ¿por qué se fue entonces...?Alguien que sigue viviendo de lo público y que intenta defraudar al fisco y cuando lo pillan hace hasta dos regularizaciones ad hoc indignas, puede irse a vivir a un Estado dictatorial, donde no se respetan los más elementales derechos humanos, ¿y puede entrar y salir de España, cuándo quiera y como quiera? ¿y Felipe VI, ariete de la moderada representación, no tiene nada que decir a sus “súbditos”? El emérito estaba dando el discurso navideño de turno, pidiendo ejemplaridad al pueblo, mientras se llevaba 100 millones de euros a paraísos fiscales, patrocinaba a su yerno Urdangarín y parece que fabricaba vástagas como churros. Me recuerda a lo que hizo el innombrable de Paco Sanz, que se inventó varios tumores para estafar a miles de personas y mientras que grababa su videos emocionales, nos hacía cortes de mangas en las tomas falsas. La Casa Real sabía de amantes, escapadas, amigos peligrosos, donaciones encubiertas, tráfico de influencias... ¿y no informó de todo esto al “heredero”? Felipe VI formaba parte de algunas de las fundaciones indecorosas que han sido investigadas ¿y no sabía nada? Corinna, Villarejo, Suiza, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, 100 millones en paraísos fiscales...pero Felipe VI no sabía nada. Cualquier ciudadano que hubiera hecho el uno por ciento de lo que ha hecho el emérito, acabaría pagando graves consecuencias. Pero él no, él tenía el comodín del público, y como abdicó pues...ya está, ya ha pagado. Borrón y cuenta nueva. Si te pasa a ti das con los huesos en la cárcel y le ponen la letra escarlata a tu familia de por vida. Yo creía que las dimisiones eran por decoro y las responsabilidades penales por ley...El emérito vive de lujo, como un “rey”; en aviones privados, regatas para millonarios, dispositivos de seguridad como si siguiera siendo el jefe del Estado, manejo de dinero al más alto nivel, y todo esto con loas y boato... Un país con acuciantes problemas, con muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, con una pobreza infantil indecorosa, con tasas de desempleo inasumibles, con partidos políticos de ultraderecha-léase PP y VOX- que dedican todos sus esfuerzos a destrozar el Estado de derecho... no puede permitirse una institución anacrónica como la Corona, con principitos y princesitas propias de cuentos infantiles, con sus sapos froilanes y sus ranas federicas, con privilegios millonarios y séquitos propios del medievo, porque entonces estaremos perpetuando la miseria, la hipocresía y la discriminación más absoluta. ADENDA: Ni la transición fue modélica ni rompió con el régimen anterior, ni hubo “generosidad” en los dos bandos de la Guerra Civil, porque un bando era el golpista, que con sangre y terror defendió los intereses de las élites económicas a las que pertenece la Corona y nos sometió espuriamente a todos, para vendernos una democracia irreal cuarenta años después. Nos ilustraron a un Juan Carlos modélico, hasta que la realidad lo convirtió en sapo. Espero que no haya que esperar tanto para cerrar de una vez este cuento de polvos de mariposas. Cada día que mantenemos la Corona en el corazón de nuestra constitución “democrática”, estamos echando más tierra en las cunetas, volviendo a represaliar a inocentes y en cierto modo, justificando que todo lo atroz e indeseable que hicieron los malos estaba justificado. La Monarquía española es incompatible con la Memoria histórica.