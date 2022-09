He tenido un sueño: la alianza unitaria para el cambio

Soñé que en España se constituía una alianza de partidos a la izquierda del PSOE, al modo de la “Unidad Popular” (UP) que llevó en Chile a Salvador Allende al poder.

Soñé que no sería descabellado que aquí en España, salvadas las diferencias, se constituyera alguna alianza similar, con la denominación “Alianza Unitaria para el cambio” (AUC) o cualquier otra, entre los partidos a la izquierda del PSOE, los sindicatos, los movimientos sociales y las diversas plataformas reivindicativas creadas por la defensa de la escuela pública, de la sanidad, contra los desahucios, contra las estafas bancarias, de pensionistas, etc. Soñé que la AUC estaba abierta a añadir al PSOE, pero no recuerdo si se integró o no.

Soñé, que la situación de España no era la de Chile, entre otras cosas, porque:

-La UP de Chile se constituyó desde la oposición al gobierno de derechas del demócrata cristiano Eduardo Frei. Aquí en España, sería con organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales proclives al Gobierno de Coalición Progresista actual, y, por supuesto, con los partidos políticos que forman parte de dicho Gobierno a través de Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), además de la plataforma SUMAR de reciente andadura impulsada por la ministra de Trabajo y Economía Social y Vicepresidenta segunda del Gobierno de España Yolanda Díaz.

-En Chile, la Unidad Popular se gestó desde 1964 a 1970. Aquí en España, se constituiría desde estas fechas hasta las próximas elecciones generales, o sea, en algo más de un año.

-En Chile, el Partido Socialista estaba integrado en la UP. Aquí en España, no.

También había algunas semejanzas entre Chile y España. En concreto, los poderes fácticos: económicos, financieros, Fondos Buitre y grandes corporaciones supranacionales junto al denominado Estado profundo o Cloacas del Estado. Poderes todos ellos que dominan la esfera política, económica, social, mediática y judicial. Que estos poderes están ahí, al acecho para que nada cambie, igual que en Chile.

Pude ver los grandes apoyos que tenían los poderes anteriormente mencionados, en el denominado “cuarto poder” o grupos mediáticos, pues son creados, o potenciados, me da igual, por esos mismos poderes.

TENSIONES Y ESCOLLOS DEL PROCESO

Soñé que hubo tensiones en muchos momentos, sobre todo a la hora de fijar acuerdos. No en definir la contradicción fundamental: Capital/Trabajo o Capitalismo/Socialismo o también Burguesía/Proletariado; sino en la contradicción principal: “Salida de la crisis con más derechos sociales y mayor reparto de la riqueza/Salida de la crisis con todo lo contrario”, que se resolvió a favor de la primera.

Soñé que se tuvieron en cuenta otros aspectos principales y/o secundarios de la contradicción principal: el peligro a un gobierno de tinte fascista (PP-Vox), la Pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética y climática, la inflación, el hecho identitario catalán y vasco, y por el programa y prioridades del mismo y la lista electoral, pero que al final se solventaron.

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS

Soñé que se dio otro escollo a la hora de definir la estrategia a seguir, la táctica a emplear y las tareas que habría que llevar a cabo, como alianza política y electoral. Porque es ahí donde se refleja quién tendría el protagonismo en la “AUC”: ¿Los partidos políticos? ¿Los movimientos sociales? ¿La complementariedad de ambos?

Lo digo porque, existen en el pueblo tres proyectos globales de liberación que persiguen la Unidad del pueblo, con distinto principio racionalizador: subordinación dialéctica, exclusión dialéctica y complementariedad dialéctica. Un compromiso de cambio implica optar por uno de ellos. Me alegré de que al final se optara por la “Estrategia global de unidad del pueblo por la vía de la Complementariedad Dialéctica”. Porque como ya su definición indica, es el pueblo el protagonista del cambio y además: tiende a garantizar la eliminación del capitalismo y la construcción del socialismo; garantiza la autogestión del pueblo; no excluye a nadie, sino que engloba y armoniza las estrategias de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de base: movimientos y plataformas del pueblo; y respeta y garantiza el papel hegemónico del proletariado y oprimidos del sistema.

LAS PUI Y LAS PUPP

En cuanto a la táctica a emplear, se optó por las Plataformas Unitarias Intergrupales (PUI) y las Plataformas Unitarias de Participación Popular (PUPP)

Las Plataformas Unitarias Intergrupales (PUI): Son plataformas abiertas exclusivamente a militantes de grupos sindicales y políticos. El objetivo primordial de las PUI es conseguir el primer nivel de la Alianza: la unidad del movimiento obrero organizado.

Recuerdo que las Plataformas Unitarias de Participación Popular (PUPP), querían decir:

Plataformas: Se llama plataforma a toda forma concreta de organización para la lucha. Pero la palabra plataforma, si se emplea sola tiene un significado muy amplio y muy vago. Por eso, es necesario matizar su significado con otras expresiones, como:

Unitarias: se llaman así cuando el objetivo de la plataforma es construir la unidad del pueblo en sus tres niveles: unidad del movimiento obrero, unidad de la clase obrera y unidad de las otras clases populares con la clase obrera y con el movimiento obrero.

De Participación Popular: Es decir, que todos los miembros de la clase obrera y de las otras clases populares pueden participar en ellas directamente o mediante representantes. Que estas plataformas son dirigidas y controladas por las asambleas de pueblo, barrios, zonas, etc. y no por grupos sindicales o políticos. Sus características: abiertas; Unitarias; Representativas de la base; Democráticas; Autónomas e independientes de los grupos sindicales y políticos; y autónomas en su orientación política.

A través de un sueño he expresado una sucinta teoría de la acción, sobre la unidad de la izquierda, abierta a discusión y debate.

¿Se hará realidad mi sueño?