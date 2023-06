Quiero hacer uso, que no abuso, de la opción para ofrecer un segundo artículo en el mismo mes. Y es que considero que es el momento de hacerlo, no puedo esperar a julio.

El abuso es tener que recurrir a un resumen de mi historia personal, y después entenderéis por qué. Tengo 78 años, soy hija de padre ruso y madre polaca, nacida en Tucumán (Argentina), de profesión teatrista como llamamos a quienes abarcamos teoría, práctica, técnica y docencia teatral. Viuda de ciudadano español, con quien emigramos primero a Bolivia (La Paz y Cochabamba) por razones de dictadura, y desde 1993 a España por razones económicas. ¿Cuál puede ser mi identidad entonces? Claramente: el arte, la libertad para crear, pensar y opinar, o sea la cultura. Y creo que ahí está el punto más importante en el que nos equivocamos mirando a Vox y a toda la ultraderecha que nos está invadiendo por los cuatro puntos cardinales. Es por eso os propongo una pregunta:¿por qué Vox tiene el temerario objetivo de apoderarse institucionalmente de la Cultura? Desde mi limitada perspectiva, intuyo que esta ocurrencia no nace de sus propios líderes, sino de quienes lideran el movimiento neofascista de manera global. No veo en Vox a nadie con la lucidez y el conocimiento suficiente como para pergeñar tamaño desafío. Apoderarse de la CULTURA, así, con mayúscula, es apoderarse de la identidad no sólo en España sino en todos aquellos países en los que la ultraderecha se está instalando o intenta hacerlo. Es la posibilidad de imponer una cultura retrógrada, obsoleta y contraria a todos los derechos que nos pertenecen por la simple condición de ser humanos. Es su vocación de instaurar un poder que se disfraza con máscaras de patria, nacionalismo, raíces, etc., pero que en realidad es la vieja y ambiciosa dictadura de siempre. Lo peor en la situación actual, es que el Partido Popular compra la máscara y esconde la vocación; usa modales aceptados democráticamente, para convencer con pactos y acuerdos que ni sus dirigentes son capaces de explicar.

En España ya se han perdido demasiados jóvenes que se van a buscar la vida en otros países, como en otros tiempos se perdieron a tantos españoles que buscaron refugio fuera de la violencia. Resulta cruel que la historia se repita. Yo que abandoné mi país de nacimiento por una dictadura, como tantos que llegaron a este país por razones similares, asisto perpleja al presente y me niego a aceptar que el futuro pueda ser tan deplorable.

Por eso no puedo esperar a julio. La Cultura debe ser protegida porque es la identidad, la que nos hace idénticos y nos iguala en nuestros derechos.