¿Se acuerdan del eslogan publicitario de la campaña electoral para las elecciones en Andalucía que el Partido Popular llevó a cabo?

Una vez más se pone en evidencia la diferencia entre PROMESA y COMPROMISO por parte de los grandes partidos políticos.

Las promesas sin compromisos son sólo eso...promesas. Analizando los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023, podemos afirmar que las promesas que hicieron durante la campaña electoral no eran compromisos. Al menos, para con Rota. Juanma lo haría...pero no lo va hacer....En todo caso, de momento.

¿Se acuerdan ustedes de aquella manifestación en la que la ciudadanía roteña exigíamos el desdoble de la carretera que nos une con Jerez, la A-2078?

Sin duda la carretera ha mejorado. Pero un sector de la derecha ideológica de nuestra ciudad exigía el desdoble, no la mejora. ¿Se acuerdan?

Cuando me desplazaba a cualquier punto de nuestra provincia y comparaba las deficientes carreteras que la circundan, me preguntaba si no era más eficaz mejorar el deplorable estado de esas carreteras en lugar de desdoblar la A-2078, como exigía la derecha local.

La A-49, contemplada en aquel antiquísimo Plan Más Cerca de la Junta de Andalucía durante los gobiernos del PSOE, se utilizó también como arma arrojadiza. Éramos la única ciudad que no contaba con una de sus arterías principales desdoblada, por lo que nos habíamos quedado “Más Lejos”. El PP local nos lo recordaba manifestándose por ello. La promesa de iniciar el desdoble se ha quedado en eso, una promesa. De momento. Seguiremos esperando.

Aprovechando las semanales manifestaciones de la Plataforma Roteña en defensa de lo Público, se prometió que el nuevo Centro de Salud sería pronto una realidad. Lo haría Juanma, prometieron. Nadie habló de compromiso, ¡eh!

Los razonamientos en Política pueden llegar a ser maquiavélicos. Ojo, he dicho los razonamientos, no los comportamientos. Aclarado el sujeto de la oración gramatical, el razonamiento me lleva a la conclusión que el PP no cuenta con ninguna garantía de gobernar en Rota después de las elecciones municipales del próximo año, por lo que, para qué destinar una buena parte del Presupuesto de la Provincia de Cádiz en un municipio que no lo va a agradecer en las urnas. Digo yo que razonarán.

Dicen que “el propósito es el santo y seña del triunfo, y que para conseguir algo no basta con desearlo, sino que hace falta, sobre todo, proponérselo”. Pues el propósito lo consiguió. El PP, digo.

Que digo yo que Juanma no lo vaya hacer. Pero de momento, nanai.

Tiene toda la Legislatura, eso sí. Pero si no lleva a cabo ninguna de sus promesas, habrá que recordárselo. No es que sea un mentiroso, pensemos, simplemente, que es olvidadizo. Se comprometió a hacerse un tatuaje y lo ha hecho. ¿Ven la diferencia entre el compromiso y la promesa? Pues eso.