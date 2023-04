Libertad x igualdad

Sin igualdad no hay libertad de elección, esa igualdad varía y fluctúa en función de la referencia que se busca. La igualdad siempre se debe definir su ámbito de acción y quien pertenece a la membresía de hecho o por derecho, para que antes de elegir la cuestión todos puedan participar en su definición. Si la membresía es de derecho, siempre dejamos personas fuera por algún derecho no adquirido, otorgado o regalado. De esta manera dejamos de hecho a muchos sin derechos, entonces dónde ejercitamos la igualdad verdaderamente. Tal vez en esta Europa que intenta ser modelo, no tenemos una sociedad tan ejemplar que cuente con todos sus integrantes porque constantemente dejamos ciudadanos sin derechos por su raza, religión, procedencia, lengua, aspecto, olor o realidad social... La democracia, sin la igualdad material de todos los ciudadanos y de la participación de estos, es una falacia.

Los seres humanos son “un hecho” que vive limitado por el derecho. La justicia no es lo mismo que la libertad y la igualdad, la justicia ampara la legalidad y no siempre el derecho que defiende es igualitario, ahora bien, sí que hablamos de que la igualdad es justa, pero justicia e igualdad no son lo mismo, distan en demasiadas ocasiones. Pues el derecho muchas veces es la barrera entre el ser parte o no ser nada si no ampara a la persona o al grupo o...

Las leyes, el derecho, lo dicta, lo normaliza, los que poseen más capital económico, social, cultural... Nunca el perjudicado, el invisible, el inesperado, el desprotegido, el reto social sería conseguir normas de convivencia que sean justas y no que repartan justicia al gusto de los poderes escondidos detrás de la caridad y la tolerancia supremacista, también desde luego salir de estas estructuras arcaicas obsoletas, que limitan la libre circulación, disfrazadas de democracia que desmontan el estado “de hecho” de los ciudadanos, del Homo sapiens, con un estado “de derecho” cada vez mas rígido que actualmente basa su poder en la información digital, cruzando datos, movimientos, para controlar, para distraer y seducir a la membresía de forma personalizada que justifique la desigualdad social, información acumulada en manos de corporaciones internacionales y de los estados.

Cuántos usuarios, contraseñas, códigos de acceso tenemos en las diferentes webs de servicios púbicos o privados o comerciales que nos interesan o nos son necesarios para tener una vida mas cómoda, cuánta publicidad directa e indirecta, cuántas sugerencias nos encontramos en cada una de ellas a las que solo podemos acceder casi individualmente o por grupos “respetando la privacidad”. Cuántas normas se han inventado para prometer una atención mas ágil, conocer mejor, ofreciendo al consumidor lo que el algoritmo considere que beneficia o favorece el sistema. Un modelo que vende individualismo y que, a través del marketing, los nuevos vendedores de humo que están arrasando en el sistema, y en base de una oferta “transversal” de vida que lo único que pretende es que se produzca y consuma lo máximo posible dentro un modelo social y laboral competitivo y “superlativo”, donde el referente tanto individualmente como colectivamente es establecer enemigos y ser mejores que estos, para ello se acostumbra a elegir al vecino.

Un modelo social con todo lo necesario para intentar que los ciudadanos no se den cuenta de se les está armando para convertirlos en “efectivos” generadores de plusvalía y en efectivos consumidores de quimeras, que no se den cuenta de que no existe la igualdad, pero que así ya va todo bien porque pueden acceder y disfrutar de ser, de pertenecer por derecho a un grupo exclusivo donde los perjuicios y la desigualdad material “de hecho” están ocultas camufladas detrás de leyes, de normas por “derecho”.