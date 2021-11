Como en una novela negra

El 30 de abril de 2012, dos guardias civiles dieron el alto a un vehículo que circulaba con las luces apagadas y en sentido contrario, el conductor no hizo caso a las señales y se dio a la fuga, los agentes persiguieron al vehículo durante 30 kilómetros, y cuando pudieron detenerlo, uno de los ocupantes encañonó a los agentes, mientras el conductor, dando marcha atrás, arremetió contra el vehículo de la Guardia Civil, lesionando a un agente.

Esto que parecen unos párrafos de un relato de novela negra sucedió en realidad en Teruel un 30 de abril de 2012. Un juzgado de Teruel sentenció, en febrero de 2018, qué el conductor era Francis Franco nieto del dictador fascista y genocida Francisco Franco, por ello fue condenado a 30 meses de cárcel en primera instancia. La sentencia se basó en que un agente reconoció al nietísimo como conductor del vehículo,entre otras evidencias de que efectivamente lo era. Lo que sucedió después forma parte de la novela negra ( de fascio) que es España, y que resumo para no cansar: El nietísimo fue absuelto posteriormente por la Audiencia Nacional “al considerar que durante la vista no se practicó “prueba de cargo suficiente” capaz de debilitar la presunción de inocencia del nieto del dictador”.

Recientemente, en esta España negra nuestra , un diputado del Congreso ha sido condenado por el TS por asestar una patada a un policía, bastando para ello la palabra del agente,sin mas detalles, pruebas o evidencias de que así fuese, y pese a que dos votos particulares de dos componentes del tribunal, creían “ que la sentencia debió ser absolutoria”, con estos argumentos: “habida cuenta de que, a nuestro juicio, la prueba practicada en el acto del plenario, válidamente obtenida y desarrollada con inobjetable regularidad, está en cambio muy lejos de resultar suficiente para enervar las exigencias que resultan del derecho fundamental a la presunción de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución española». El nieto de un dictador fascista, famoso entre otras cosas por no ser la primera vez que se sentaba en el banquillo por hechos parecidos,si se merece ese latinajo tan famoso en Derecho Penal que dice “ in dubio pro reo” ( en caso de duda, a favor del reo) , pero un diputado de izquierdas, sin antecedentes que yo sepa, elegido por el pueblo, no.

No quiero extenderme mucho en este extraño caso, ocurrido en esta extraña y negra España que, como primera consecuencia, ha conllevado la perdida de su escaño del diputado en cuestión , el abandono de la militancia en su partido, y quien sabe si hasta de la política, por lo tanto concluyo con un verso en versión libre de un famoso poema que casi tod@s conocemos, a modo de moraleja : “Primero vinieron a por los de Podemos, pero como yo no lo era…”