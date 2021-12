El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se queja del agravio comparativo que reciben sobre la pederastia clerical diciendo que, si solo son pequeños casos, ¿por qué se pone el foco solo en la Iglesia católica?

Pues bien, señor Argüello, el foco se pone en ustedes porque no han escuchado a las víctimas, porque no las han indemnizado como debieran, porque no investigan ni dejan investigar en sus archivos para poder conocer la cifra real de los abusos y porque, si la conducta de cualquier abusador de un menor es despreciable y repugnante, aún lo es más, si cabe, la de los abusadores que pertenecen a una organización religiosa que predica desde los púlpitos la rectitud ética y moral que luego no se aplica a sí misma.

«Ay de quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar (Mt 18, 6)».