Ese pequeño hombrecillo de Estado

La ambición y la vanidad, cuando van unidas, son una bomba de relojería. Un “enano intelectual” como Casado, pertrechado por una guardia pretoriana, mediática, política e institucional, es capaz de brillar en determinados foros, en determinadas gentes, no por sus cualidades (que no se las vemos) sino porque tiene una defensa que ya quisiera para sí el catenaccio italiano. Ese hombrecillo sin patria, aspirante a hombre de Estado, haciendo gala de su “altura” de miras, se presentó en la isla de La Palma, criticando la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ir a hacerse la foto. Claro, estábamos expectantes para ver la suya, la foto que se hizo al día siguiente, pero no le vimos por ningún lado el extintor o el casco para apagar el fuego. Este hombrecillo aspirante a hombre de estado tiene bloqueado el CGPJ con la excusa de la pinza en la nariz por la presencia de UP, y sin embargo, se ve que está vacunado para colocar a Arnaldo en el TC. No olvidemos que Arnaldo fue quien presentó a Casado y al rector de la universidad privada donde este profeta, Casado, se sacó el 70% de la carrera en un cuatrimestre. ¡éste sí que entiende de agujeros negros y no el bueno de Stephen Hawking! Este pequeño hombrecillo de estado va por Europa insultando al presidente Sánchez y mintiendo impunemente sobre la situación de nuestro país con la malsana intención de desacreditarnos ante la Troika. Un iluminado que, como la serpiente, mató a la luciérnaga porque no soportaba verla brillar. El PP de este hombrecillo, acercó a presos etarras a sus casas y pactó con HB. El mentor político de Casado, el ínclito Aznar, llamó a ETA, “movimiento vasco de liberación”. Y sin embargo, Casado se erige en el estilete que da lecciones de españolismo y dignidad a todos los demás sin ni siquiera sonrojarse. Un pequeño hombrecillo que nunca ha trabajado por cuenta ajena, que nunca ha emprendido empresa alguna y que se permite la licencia de arrogarse el conocimiento más profundo de conflictos internacionales y hasta de exigirle al gobierno, que no contar con él para la solución del conflicto migratorio con Marruecos era algo así como bajar del caballo al Cid estando ávidos de héroes. Ahora resulta que si las encuestas del CIS dan ventaja al PSOE estamos un enjuague de Tezanos, y el pequeño hombrecillo lo lleva al Tribunal Supremo, pero si al contrario, si ABC, La Razón, Diario O.K, la COPE, o las FAES dan la ventaja a este pequeño hombrecillo, es que está haciendo las cosas muy bien. El PP tardó apenas un par de meses, desde que llegó al gobierno, en aprobar la reforma laboral más agresiva y sectaria que se recuerde y sin diálogo social ni nada que se le parezca. Sin embargo, ahora que un gobierno legítimo y con mayoría pretende derogar, no ya la reforma laboral, sino algunos de sus aspectos más lesivos para los trabajadores y para el mercado laboral, resulta que estamos ante un gobierno comunista y filoetarra, que pretende destrozar todo lo bueno conocido, en un abrir y cerrar de ojos, y como el niño mimado y mal educado que es, se va a Europa, presto y henchido, con tacones, para crecer artificialmente en un lugar en el que ni le echan cuenta. Este mismo sujeto, se planta firme y cuadrado, cuando ve una bandera, un militar o una cabra, y resulta que ni ha servido a su país, en ningún ejército, ni hizo la mili, ni es patriota, ni ná de ná. Lo de Arnaldo no tiene un pase pero ¿Qué me dicen de la pose de algunos de los barones y señores de taifas del PSOE a los que, cada vez, cuesta más distinguirles de la derecha? Desde Felipe González, todo es posible, hasta que un pequeño hombrecillo como Casado, aspirante a todo y candidato a nada, sea capaz de incrustarse en nuestras vidas y pasar a los anales de nuestra historia...y así, yo me quiero bajar de este mundo.