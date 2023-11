La preocupante debilidad democrática

Pasó el 23J, lo urgente, conseguir que el PP y Vox no lograsen una mayoría para gobernar se alcanzó. Lo importante, fortalecer la democracia, sigue en peligro a nivel global. Los hombres fuertes a quienes molesta la democracia y gobiernan la mayor parte del mundo han aumentando con Milei. Nuevo presidente argentino, extravagante, delirante, machista, autoritario…, no libertario, si libertino y liberticida, quizás, lo propio sería llamarle libertarista. Respeto, a todos los libertarios-anarquistas españoles que dieron su vida por la libertad en contra del golpe de estado franquista, encerrados en los campos de concentración franceses, luchadores en la resistencia y el ejército francés contra el nazismo…, acérrimos anticapitalistas, perseverantes en la consecución de la libertad genuina y no, la veleidad de la señora Ayuso de equiparar la misma con el poder tomar cervezas.

Los palestinos sufren una terrorífica situación de muerte y destrucción, una muestra más de la debilidad democrática global incapaz de parar la guerra genocida del ejército israelí. No se puede creer que Netanyahu es un demócrata porque ha sido elegido en unas elecciones democráticas. No es nuevo en la política presentarse a unas elecciones para convertirse en un dictador minando la democracia desde dentro. Llamarle al conflicto: la guerra de Israel contra Hamas, no deja de ser una aberración, ¿los seis mil o más niños y niñas asesinadas, en un mes, eran peligrosos terroristas de Hamas? ¿El derecho a defenderse, que lo tiene, conlleva el asesinato de miles de niños?

En este contexto el PSOE junto a Sumar han formado gobierno después de conseguir los acuerdos necesarios para tener una mayoría parlamentaria siguiendo todos los cauces legales. Los acuerdos están marcados por la Ley de Amnistía que deberá pasar todos los cauces democráticos previstos en la Constitución para ser aprobada, todo ello legal, democrático y constitucional.

Esto es política, es poder, que es parte de la misma, poder conseguido dentro de las normas establecidas. Enfrente la pataleta del frustrado señor Feijóo y del PP aliado con la ultraderecha, por la pérdida del poder no por la amnistía. Fue lo que hizo él, el 28M, llegando a acuerdos con VOX, blanqueándole y atándose de pies y manos hasta la próxima ocasión.

La soberbia autoritaria y chulesca, la ansiedad, les ha llevado, a salir a las calles, a utilizar torticeramente cualquier hecho en el que intervenga el legítimo presidente del Gobierno, con un lenguaje apocalíptico, pleno de rencor y odio. En el lugar de los argumentos, la mentira, colocando en una diana al presidente de Gobierno. La mentira impulsando el odio y demonizando al contrario es algo muy propio del fascismo.

Quienes hemos vivido una dictadura sabemos lo que es, y no es el caso. El gran problema es que la derecha de este país, aún, no ha asumido sus responsabilidades en la dictadura franquista. Quienes hemos vivido en el País Vasco el terrorismo y la represión también, sabemos como se alimenta el odio y se coloca a la gente en una diana.

Esos odios son los que posibilitan que una concejala del PP diga que hay que pegar dos tiros a Sánchez, un juez le trate de psicópata…, que las manifestaciones en Ferraz con la intención de quemar la sede, sigan y sigan, que se vandalicen las sedes del PSOE y se amenace a sus miembros, que un militar vaya armado a una manifestación, que se utilice miserablemente la enfermedad mental para responder a la risa de Sánchez, que se le demonice por defender los mínimos derechos humanos en Israel…, que jueces, policías, militares,... se conviertan en militantes partidarios,… hay mucha miseria intelectual, maldad, crueldad…. Un ataque muy peligroso a la cultura y esencia democrática. El odio, el rencor,… es violencia y termina en violencia.

Estamos evitando llamar a lo que está sucediendo por su nombre, inmersos en el individualismo y el consumismo neoliberal dominante que nos impide afrontar una realidad deshumanizada. Nos enredamos en discusiones vacías, mediatizados por tertulianos, medios de comunicación beligerantes y partidistas…, subvencionados con el dinero de todos. Deshumanizar equivale a tragedia. Pensemos en lo que dejamos a las generaciones futuras y actuemos.

Agradecimiento a todos esos profesionales y ciudadanos que informan y debaten con objetividad y rigor, pero hecho en falta a muchos otros, muchos, instalados en la condescendencia.