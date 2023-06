El Pueblo Unido, jamás...

A pesar de mis sesenta y siete años he tenido la suerte de asistir a elecciones desde muy pequeño. Con catorce años pude ser espectador en directo de la elección de Salvador Allende como presidente de Chile. Siempre, por desgracia, he tenido que oír un sinnúmero de razonamientos para justificar que el partido o el grupo a, a pesar de proponer lo mismo, no puede aliarse con el partido o el grupo b. A estas alturas me sigue cabreando esto.

Ahora que hemos asistido a un descalabro de esa izquierda me voy a permitir decir que me da igual si la culpa es de Podemos, IU, Compromís, Más Madrid… Por favor: no intentéis convencerme de que la culpa la tiene el otro. Más aún cuando se puede hacer descalabrar el proyecto de Yolanda Díaz. ¿No tendría alguien, de los que se empeñaron en mantener sus siglas sobre todo, que dimitir? ¿No hay que dar la oportunidad de una unidad de izquierda que no dé la sensación de que se unen porque no queda otro remedio? ¿No significa eso que algunos nombres y caras, agradeciéndoles el trabajo, se tienen que hacer a un lado para que el proyecto tenga mayor credibilidad? Creo que hay que abrir una oportunidad al proyecto de Sumar y eso implica que se perciba que hay interés en que funcione y no que me uno porque no tengo otra salida y en cuanto pueda volveré a las andadas. Por esto me parece un pésimo comienzo que algún grupo, si no he leído mal Compromís, pida relevancia para sus siglas. ¡Vale ya! Lo digo para todos olvidemos aquello de “Y lo mío qué”.