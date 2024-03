Reflejos de libertad

Tras los sucesos de las amenazas recibidas por elDiario.es me he acordado del gran western de John Ford, El hombre que mató a Liberty Valance. No sé si inconscientemente se ha producido un reflejo por la expresión Liberty y las proclamas de Ayuso sobre esa tan manida palabra. Pero no, más bien creo que es la analogía, yo diría que copia exacta, de las amenazas a este diario y las de los esbirros de Liberty a un periódico que decía la verdad. En la realidad, la amenaza es “os vamos a triturar”, en la película el periodista Dutton Peabody es literalmente machacado y sus prensas destruidas por ser un hombre íntegro que, como Sócrates, prefiere la muerte a la pérdida de su dignidad. Porque de eso se trata, de dignidad, que no puede separarse de la verdad, las cuales, juntas, son la esencia de la libertad.