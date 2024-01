Nos introducimos en el bosque, nos agarramos a nuestro árbol, nos liamos a dar vueltas y ya no vemos más.

Y me da igual que ese árbol se llame Podemos, se llame Sumar, se llame Más Madrid o cualquier otro nombre pasado, presente o futuro, el bosque es inmenso y el número de árboles muy grande.

El último debate parlamentario nos lo ha dejado claro: cada uno se agarra a su árbol.

República, paz e igualdad. Ese es el bosque que debemos cuidar. Principios que me sirven igual para Cataluña que para España, Europa o el planeta Tierra.

Principios sobre los que deberían reflexionar todos aquellos que se han puesto como locos a dar vueltas alrededor de su árbol.

Alguien echará en falta que no mencione la palabra de moda: libertad. Está implícita en los tres principios. Monarquía y libertad es un oxímoron. Si no hay paz es imposible la libertad, y si no que se lo pregunten a los niños muertos en Gaza o en Ucrania. Y si no hay igualdad tampoco es posible la libertad: solo podrá comprar un piso quien tenga dinero disponible.

Que los árboles no nos impidan ver el bosque.