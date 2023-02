Rijosos a su pesar

Aunque la noticia saltó hace ya algunos días, lamentablemente no deja de tener actualidad. Un ataque machista más y seguirán produciéndose, como el de José María Saiz contra Irene Montero o la crítica de Vox contra Ione Belarra por llevar ropa que incitan a la violencia, fíjense.

Que burda ignorancia la de ese señor de Cuenca, por más señas ínclito alcalde del PP de Villar de Cañas, José María Saiz, por manifestar gratuitamente que Irene Montero es ministra y “tiene llagas en la boca” por su condición de mujer, utilizando una terminología tan obscena que van a permitirme no reproducirla. En otra ocasión comentó que García-Page se fumaba todas las mañanas una alpaca de marihuana. Pues parece que la alpaca de marihuana, se la hubiera fumado él. Incluso llegó a afirmar que: “Es malo como él solo, tonto como él solo e inútil como él solo”, decía Saiz del presidente regional castellano-manchego. Malo y tonto no lo sé, pero el señor Saiz lo que se dice inútil, inútil, lo es a espuertas.

Pero no, no podemos buscar atenuantes. Este individuo representa al sector más sectario y peligroso del arco ideológico español, uno más de los muchos camuflados de VOX dentro del PP, que consiente por mucho que de tanto en tanto se rasguen las vestiduras y se den golpes de pecho mientras repiten jaculatorias neoliberales. Por cierto que nadie le diga al señor Saiz que jaculatoria procede del latín “jaculari” que significa lanzar, que los diccionarios los carga el diablo, y quién sabe.

Otra cuestión transcendental e insoslayable fue una cuestión de pezones y no debemos frivolizar, que hirió la frágil sensibilidad de algunos miembros de Vox. Resulta que la maternidad es culpable de la “exuberancia” que una mujer que da el pecho a su bebe luce con maternal orgullo. O la de una mujer embarazada con ese rostro de luna, esas formas redondeadas, las caderas, la robustez de los senos,…pues para ciertos personajes de la derechona rijosa es pura falta de decoro, una incitación a la lujuria y claro por eso lo de la violencia contra la mujer es una trampa del diablo para provocar a los hombres, por eso que las mujeres mejor en casa y con las patas quebradas, una de las máximas ideológicas del nacionalcatolicismo que allá por los años oscuros rebosaba testosterona. Lamentablemente continua siendo una de las banderas que aún ondean en las instituciones de este país nuestro.

Lo cierto es que cuando los argumentos escasean, la inteligencia se da por supuesta y el sentido común se quedó en alguno de los cursillos de adoctrinamiento de la derecha carpetovetónica, el resultado es una banda de personajes con mando en plaza y altavoces mediáticos, cuya misión es derribar, sea cuál sea los medios a utilizar, objetivos democráticos. Ya sean personas, instituciones o políticas progresistas, cualquier doctrina que no concuerden con las suyas. Todo por España claro.

Lo que quizás deban entender aquellos que se escandalizan y escandalizan, es que una de las acepciones de la RAE del decoro es “honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad”. En los casos mencionados en este artículo y en muchos otros casos, se ha faltado al respeto de las mujeres, se ha menoscabado el honor de las mujeres y la irreverencia ha marcado ese discurso machista y misógino que son un atentado contra la dignidad de todas las mujeres.

En los años oscuros este artículo no hubiera tenido recorrido, hoy es inevitable y mañana ojala que fuese insustancial. Y es que alguno por más que les pese no pueden ocultar su naturaleza rijosa. No hace mucho alguien preguntó ¿Porqué os dan miedo nuestras tetas? No les dan miedo vuestras tetas, les da miedo la sordidez de su conciencia.