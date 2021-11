Otro tribunal constitucional

La izquierda se ha tragado el sapo Arnaldo y seguramente será a quien le siente mal. El problema es que el modelo de elección no está bien, propongo otra manera de elegir que fuera un poco menos traumática. PP y PSOE proponen varios candidatos y de esos el PSOE elige de entre los del PP y viceversa. Podían incluso pedir opinión a sus socios de gobierno y apoyos en ambos casos. Así no se podría volver a repetir semejante desmán. Y luego se quejan de que hay desafección por la política. Todo no debería valer.