Una triple llamada desde el Ateneo

El artículo “Encender la luz en el Ateneo de Madrid (La Razón 25.10.2021) criticó al socio D. Francisco Alonso por apoyar su Reglamento democrático qudeclaró “reconocer y amparar el derecho de todo socio para profesar o emitir cualquier suerte de ideas …” (art. 13) ¡hace 200 años!

La mayoría del Grupo “1820” tienen menos de un año de antigüedad. Su Presidente dos; es incapaz de dirigir el debate democrático; nos atropella a gritos en las Juntas Generales; nos priva del uso de la palabra de modo; viola el Reglamento y no rinde cuentas(art. 11.3 L. O. 1/2002).

Pero fueran bien recibidos; esperábamos que apoyaran la actividad del Ateneo; ¡como siempre! Bajo el bienio de la pandemia hicimos más de 700 actos y hubo más de 200 referencias en prensa, radio y televisión. “1820” lo niega difamando al Ateneo. En él hablaron el Presidente del Gobierno y varios Ministros, Académicos, Catedráticos de Universidades e Institutos, Profesores de investigación e Investigadores del CSIC y de instituciones nacionales y extranjeras; embajadores; profesionales de empresas privadas; escritores como Ian Gibson o Almudena Grandes socia del Ateneo, y otros que presentaron sus libros en el Ateneo; y hubo exposiciones promocionando la Ciencia entre las mujeres.

Se creó el Primer Premio de Literatura del Ateneo (novela), hubo más de 300 candidatos, y se creó el Reconocimiento a toda una trayectoria científica otorgada a D. Alberto Galindo Tixaire, literaria a la poetisa Dª Clara Janes Nadal y artística a la cantante Dª Teresa Berganza Vargas, que debutara en el Ateneo. Editamos un libro de Concepción Arenal financiado por la Xunta, patrocinamos la publicación del tercer tomo de “Ágora de la Libertad” de historia del Ateneo, dos libros en conmemoración del I centenario de Pérez Galdós, conmemoramos los de Pardo Bazán y el Vicealmirante Lobo, socios del Ateneo, y el V de la vuelta al mundo. Se creó la Agrupación Africanista recuperando la tradición de principios de siglo; mejoramos los medios audiovisuales. Candidatos al Premio Príncipe de Asturias ese fue nuestro premio.

Los de “1820” son gerontófobos; “buscan barrer a los socios de más edad del Ateneo” .Pero somos la generación que trajo la democracia a España y al Ateneo; estos “invasores” no habían nacido, aún mamaban de la teta materna o seguían haciéndose pis encima. Molestamos porque defendemos la democracia; que se cumpla el Reglamento. Si pudieran nos gasearían, como Hitler; la democracia es molesta. Quisieron eliminarnos en las elecciones de octubre a las Mesas de las Secciones. El Presidente, que en mayo difamó a los candidatos de modo genérico ahora lo hizo con nombres y apellidos. Lograron sólo 7 Secciones de 26. Ahora impide la tarea cultural de las 19 secciones; sólo apoya las “suyas” como si el Ateneo fuera su chiringuito.

El cacique soporta la democracia si le eligen”. En 1820 Fernando VII creía que “España era suya”; “1820” cree que “el Ateneo es suyo”. En 1820 Fernando preparó la invasión ejecutada en 1823 por el Duque de Angulema “pagado por las dictaduras monárquicas”; Hitler fue pagado por los no demócratas y acabó con la Constitución de Weimar. “1820” tiene preparado “su Reglamento” Tiene tanta prisa que lo está violando mañana, tarde y noche. La invasión iniciada por “1820” en 2020 estiman quizá se consuma en mayo cuando cambien el Reglamento y dejen sin derechos a los socios. El de Hitler decía: artículo 1º. El Jefe tiene siempre la razón. Artículo 2º. Si el Jefe no tuviera toda la razón se aplicará el artículo 1º.

Ocultan a los socios las Elecciones y las Actividades. No se envían 22 folios /año, dicen que para evitar la deforestación de la Amazonía. No publican las actas de la Junta de Gobierno, falsean las actas de la Junta General; si eres de “1820” tienes licencia para insultar, interrumpir al orador y hasta, antirreglamentariamente cancelar su derecho. En el cogollo de Madrid podría producir “beneficios colaterales” de muchas formas “legales”.

Toda colectividad tiene varios grupos. “1820” los ha unificado “en defensa del Reglamento”. El Ateneo no se para en barras. De momento se han presentado documentos y contratos falsos en sede judicial; se falsean las actas o no se publican; se hacen contratos antirreglamentarios. El objetivo inmediato es lograr dos tercios de los socios para cambiar el Reglamento. Prometieran el voto por correo que permite el Reglamento. Ahora no quieren que puedan votar los socios mayores, ¡demócratas!, que llevan años sin poder venir por el Ateneo, pero quieren morirse siendo socios del Ateneo y defenderían el Reglamento. A este fraude procesal, ¿no es eso un delito electoral? añaden el de impedir a los socios tener entre sí contacto por vía postal; ni siquiera a través de Rincón del socio, por vía telemática, ¡que no cuesta nada!

El Ateneo fue Joya cultural de España durante dos siglos. Para que siga siéndolo hacemos una triple llamada: PRIMERA a todos los socios que no vienen a las Juntas Generales donde se quiere asesinar al Ateneo mes tras mes. SEGUNDA: a todos los madrileños demócratas que amen la cultura y la libertad de expresión. No se demoren más. Apenas 10 €/mes con la desgravación del IRPF. TERCERO: al resto de españoles demócratas, para que cuando vengan a Madrid el Ateneo siga siendo su casa, pero ahora legalmente.

Es urgente. En mayo habrá elecciones; pueden ser el fin; ser “algo más rentable” que “difundir las ciencias, las letras y las artes por todos los medios adecuados”. La primera decisión de los invasores fue eliminar ese lema fundacional del Ateneo. El subconsciente les delató.

Dijo Zaplana: “estoy en política para forrarme”, y lo cumplió. ¿Para qué están el Ateneo quienes han ignorado la cultura toda su vida?