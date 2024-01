El Watergate español

El PP es como el plasta de mi barrio, que bajaba el último a la calle, nos quitaba la pelota y cambiaba las reglas del partido, como si todo fuera suyo. Eso hace el PP con el Estado que tanto dicen defender. Por eso están rabiosos, porque entienden que le hemos arrebatado un gobierno que les pertenece. A cualquier persona normal que cojan con el carrito de los helados, lo lógico que hace es agachar las orejas e intentar no perder toda la dignidad en el intento. Pero el PP no, ellos están por encima del bien y el mal, y por muy grave y dañinas que sean las informaciones que está publicando este diario, paran el partido, nos quitan la pelota, cambian las reglas y encima las culpas se las echan siempre a otros. Que un tipo como Rajoy haya vivido toda la vida de la política y muy bien, y haya salido indemne de todas las fechorías cometidas por los gobiernos de su partido, debería ser objeto de estudio en las universidades. Hoy ha contestado a las acusaciones diciendo que es todo un invento que busca justificar la creación de tres comisiones de investigación parlamentarias, que lo que pretenden es encontrar alguna razón jurídica para acudir a los tribunales, y que “lo llevamos crudo”. Y se queda tan pancho el muchacho. En cuanto a Feijóo, se parece a una tía mía. Mi tía nunca ha intercedido en los conflictos familiares. Nunca se ha mojado. Habla con mucha solemnidad y lo hace, poco menos que sentando cátedra. Sin embargo, se pasa la vida metiendo “mierda”, porque ella tiene que ser la protagonista, la estrella educada y empática que nunca propone ni dispone pero que siempre habla la primera y la última. Y todo lo hace por mantener ese estatus de referente que cree tener, cuando nadie la traga en toda la familia porque nunca ha hecho nada por los demás, solo por ella y por engordar su patrimonio a costa de los demás. Pues Feijóo, igual. Sigue callado y callando a todo el PP sobre este escándalo de corrupción. “El Watergate”, lo ha bautizado el PSOE, y sí, pero a lo Alfredo Landa. Estos son los mismos que pretenden ilegalizar partidos por deslealtad democrática...No me puedo creer que el Estado de Derecho sea menos fuerte que esta trama donde hay políticos, jueces, fiscales y medios de comunicación, como poco. Al PSOE le exigimos que no basta con las comisiones de investigación, ni con las ruedas de prensa, ni con las noticias publicadas en las RR.SS y medios de comunicación, porque este país no soporta ni un gramo más de corrupción del PP y nos jugamos perder la poca confianza que nos queda en la Justicia, si es que algo queda. ¿Y todavía existe alguien que piense que no hay lawfare en España?