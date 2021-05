Día de las cinco gallegas en las letras

Congratúlense, lectoras feministas gallegas. En este 2021, el Día das Letras Galegas va a homenajear a Xela Arias, la quinta escritora en sus casi 60 años de historia. Ya no queda nada para la remontada. Tranquilos, señor(e/o)s. Que no será porque la cultura gallega, precisamente, no disponga de amplios ejemplos de literatas que trascienden fronteras, como el caso de Olga Novo o Pilar Pallarés, galardonadas con el Premio Nacional de Poesía. Claro que tenemos este requisito de que hay que llevar diez años sin vida… mejor escribamos otras letras, ¿no?

¿No? Vale, menos dramatismo. Es cierto que empezamos bien con esto de celebrar nuestras letras, pero entre Rosalía de Castro y Francisca Herrera Garrido, la primera mujer en ingresar en la Real Academia Galega, pasaron… 24 varones.

Aunque entrando en el año 2000 se produjo un impulso a la presencia de escritoras (tres de ellas, tampoco vayamos a excedernos de mulleraxe), tal vez sea el momento de darle la vuelta a los libros. A los libros y a quien los escoge, y repensar la fiesta incluso sin esperar diez años tras la muerte de la escritora homenajeada. Como a las instituciones les cuesta un poco moverse (porque ese 5-56 va a estar complicado de igualar en la vida de esta que firma), en los márgenes acabamos encontrando reductos.

La plataforma de crítica literaria A Sega lleva ocho años promoviendo el Día das Galegas nas Letras, una mirada alternativa sobre las escritoras que en este 2021 homenajea a Uxía Casal, escritora de literatura juvenil y de ficción científica. Claro que no será a quien veas en los periódicos (sin desmerecer a Xela Arias).

Esta celebración en los márgenes fue precursora de las figuras de las que finalmente las Letras Galegas acaban reconociendo (María Victoria Moreno con tres años de diferencia -2015/2018- y Xela Arias con dos -2019-2021-). Cambian el día una fecha más propicia para el solaz como es el 15 de agosto, Día da Nosa Señora (de las letras gallegas). Y frente a las corbatas de las Letras Galegas, ellas ponen la romería de las Galegas nas Letras. ¿Pasamos página de una vez o tendremos que esperar diez años a ir muriendo?