Abucheos a Pablo Casado durante su visita a Pamplona por San Fermín

Pablo Casado en Pamplona https://t.co/gssu3wLhWX — Auzo News (@AuzoNews) 9 de julio de 2018

Pablo Casado no ha tenido un buen recibimiento en su visita a Pamplona por las fiestas de San Fermín. Un grupo de personas le ha abucheado y le ha reprochado su presencia en la capital navarra mientras el candidato a presidir el PP atendía a los medios. Unas imágenes que han sido recogidas por algunos usuarios de Twitter y por laSexta.

Casado ha reaccionado durante su intervención ante los periodistas a esos abucheos, que según él venían de "violentos, proetarras y batasunos". "Algunos batasunos y algunos intolerantes lo que quieren es quitarnos la libertad y no dejarnos hablar", ha añadido el diputado conservador, que ha asegurado que de llegar a líder del PP pondrá "absoluta prioridad para que no nos impidan hablar, que no impidan los derechos democráticos de todos los navarros".

📽 Desde #Pamplona, vamos a defender la unidad de España sin complejos ni contemplaciones. Si soy presidente del @PPopular, mi prioridad será que los proetarras y los batasunos no nos impidan hablar pic.twitter.com/2S456AB8fJ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de julio de 2018

El exdirigente del PP ha señalado que uno de los grandes retos del país en el futuro es "la permanencia de Navarra como es desde hace cinco siglos, como una parte imprescindible de España". Según él, los que le abucheaban también quieren cambiar eso: "Buscan que sea un anexo del País Vasco, pero del peor País Vasco, el de los borrokas y los batasunos".

Casado también ha comentado la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra en la Moncloa, vinculando a la situación de Catalunya con la de Navarra. "El procés está teniendo mucho que ver con lo que pasa de manera más silenciosa aquí", ha afirmado.