Rivera anuncia más fichajes como el de Valls y dice que "Ciudadanos es el partido de las buenas noticias"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha clausurado este sábado el acto político que ha celebrado su partido en El Escorial (Madrid), donde ha reunido por primera vez a la Ejecutiva y a todos los miembros de los Comités Autonómicos, como pistoletazo de salida a las próximas elecciones de 2019.

Rivera, que ha empezado su discurso recordando a la víctimas de ETA y criticando el comunicado de la banda en el que ha anunciado su "disolución", ha arengado a su partido para que se prepare para ganar y gobernar tras las próximas citas con las urnas. No solo municipales, autonómicas y europeas, sino también en las andaluzas, dado que están convencidos de que serán adelantadas.

"Somos el partido de las buenas noticias", ha proclamado Rivera, contraponiendo esa virtud que cree tener su partido con "los que dan malas noticias", que son "los del bipartidismo", el PP y el PSOE, el "muro rojo y azul" que son los que "bloquean las reformas naranjas".

En este sentido ha recordado que el PP en Madrid "ha metido la mano en la Universidad" y el PSOE, en Andalucía, en los EREs. "No hay nada más inmoral que eso", ha sentenciado.

"No puede ser que la policía, la Fiscalía entre en la universidad española", ha lamentado, momento que ha aprovechado para volver a pedir a Mariano Rajoy que ponga cuanto antes un sustituto para Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid si quiere que su partido no apoye la moción de censura del PSOE.

El líder de Ciudadanos ha animado a los suyos a que sigan trabajando por "un proyecto ilusionante", "ganador", porque, ha dicho, "nuestro partido es el que más se parece a España", una frase que acuñó el PSOE.

Rivera ha alabado a los dirigentes territoriales porque han logrado en estos tres últimos años cerrar las estructuras territoriales, "crear liderazgo y equipos" y demostrar que "hay ganas de cambiar las cosas".

"Somos un partido más unido de España y un partido sin corrupción", ha presumido Rivera, que ha pedido a sus dirigentes continuar luchando con esa lacra e ir "todos de la mano compartiendo proyecto".

Rivera ha aprovechado también su intervención para anunciar que está dispuesto a seguir haciendo fichajes como el posible de Manuel Valls, como desveló el exprimer ministro francés este viernes en una entrevista en TVE, para encabezar la lista a la alcaldía de Barcelona. "No tengamos miedo al talento sino a la mediocridad", ha exclamado.

En ese afán de buscar "talento", Rivera ha matizado que no es que no lo haya en su partido, sino que cree importante las aportaciones al proyecto que puedan hacer también personas "de valía de la sociedad civil". Por ello, ha pedido a los suyos que "lo entendáis y me ayudéis".

El líder naranja no ha olvidado en su discurso críticas contra el "populismo y el nacionalismo"y ha advertido que su partido estará atento y luchará para que "no se instale en otras comunidades", como dice que está empezando a pasar en Baleares o en la Comunidad Valenciana".