Ana Mato culpa a su exmarido tras ser condenada por Gürtel: "Todos los regalos le correspondían a él"

"Todos los gastos los he pagado porque los podía pagar. Nadie me los ha regalado". Con estas palabras, la exministra de Sanidad Ana Mato ha defendido este martes su inocencia a pesar de haber sido condenada a título lucrativo en la sentencia de la primera parte del caso Gürtel. "Eran los gastos normales de una familia. O por lo menos de mi familia", ha señalado sobre los regalos que según la Audiencia Nacional recibió de la trama. "He sido una persona independiente, también económicamente", ha añadido sobre su relación con su exmarido Jesús Sepúlveda, también condenado. "Siempre he separado mi vida personal de mi vida profesional".

Mato ha responsabilizado de todo a su exmarido: "Todos los supuestos regalos eran una parte que correspondían a una parte de la pareja. No tengo que hacerme cargo de los gastos ordinarios de la otra parte de la pareja", ha dicho. También ha insistido que "dio por hecho" que Sepúlveda pagaba los gastos con sus "ingresos". "El beneficiario ha sido él, no yo, porque mi parte siempre la he pagado. No hay un solo gasto que me hayan regalado", ha sostenido. "Yo no he recibido ningún regalo", ha insistido.

Además, se ha desvinculado de cualquier ilegalidad. "Nunca he estado imputada, investigada y nadie me ha achacado ninguna irregularidad a lo largo de mi vida política", ha asegurado durante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la financiación ilegal del PP. "Jamás he tenido ninguna responsabilidad económica", ha dicho, al ser preguntada por esa financiación. "Yo no he aparecido jamás en papeles que digan que he cobrado sobresueldos", ha concluido, antes de señalar que "jamás" se ha lucrado por su actividad política.

La exministra de Sanidad también ha defendido la honradez del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha dejado claro que "nadie" tiene que "rendir cuentas" o "asumir responsabilidad" por "lo que haya hecho otra persona". "Mariano Rajoy es una persona honrada", ha subrayado. "Ha hecho una magnífica labor" y ha "mejorado la vida de los ciudadanos".

Anuncia un recurso ante el Supremo

Con la declaración de Mato, la citada comisión continua este martes sus interrogatorios sobre la caja B del partido. La exministra está condenada, como el PP, por lucrarse de la trama Gürtel. El pasado 24 de mayo la Audiencia Nacional condenó a su exmarido Jesús Sepúlveda a 14 años de cárcel y a ella le impuso una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama.

Mato, que ha anunciado que recurrirá la sentencia, regresa a una Cámara de la que fue miembro durante 23 años, entre 1993 y 2016. Dejó el escaño tras las elecciones de diciembre de 2015 aunque había dimitido como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en noviembre de 2014, después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz diera a conocer un auto en el que proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo. La exdirigente popular, que fue vicesecretaria de Organización del PP entre 2008 y 2012, volvió después a trabajar para el partido como asesora, desde Madrid, de los eurodiputados del PP.