Aznar: "España tiene mucha suerte de que Casado esté al frente del PP"

El expresidente del Gobierno José María Aznar volvía este jueves a dejar clara su predilección por el líder del PP, Pablo Casado, al que apadrinó en su salto a la política e hizo su jefe de gabinete en FAES entre 2009 y 2012. "España tiene mucha suerte de que Casado esté al frente del PP", aseguraba el exmandatario anoche, durante una entrevista en El Mundo .

La frase de respaldo de Aznar a Casado ha sido difundida por el propio Partido Popular a través de su cuenta de Twitter, escenificando así la reconociliación entre el PP y el expresidente que se materializó cuando el hoy líder popular ganó las primarias. Aznar se había desvinculado del partido prácticamente desde que en 2004 su sucesor al que designó a dedo Mariano Rajoy se hizo con las riendas de la formación conservadora. El expresidente consideró que Rajoy se había alejado de los principios tradicionales de la derecha.

Ahora en cambio el expresidente se deshace en halagos hacia el nuevo PP de Casado "ha defendido y representa todo ello con convicciones. No es un líder político superficial, sin idea, sin lectura. Tiene ideas, tiene valores, principios, conoce historia", subrayaba en la citada entrevista. Así, aunque a su juicio todos los partidos de derechas tienen que buscar su espacio, el PP con Casado" tiene expectativas "muy grandes" de permanecer como la formación hegemónica de ese espectro ideológico.

Asimismo, el expresidente del gobierno ha definido a Vox como un partido "populista en sus propuestas y compañías", pero que es un partido que quiere hacer reformas dentro del orden. "No es un partido fuera del sistema, es un partido en el sistema, no como la extrema izquierda que no quiere estar en el sistema", ha zanjado.