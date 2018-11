Batet cree que Podemos confunde crítica con deslegitimación de la monarquía

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha acusado hoy a Unidos Podemos-En Comú de manipular el debate sobre la monarquía en España con el fin de agrietar el orden constitucional y ha opinado que confunden la crítica con la deslegitimación de una institución constitucional.

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, Batet ha respondido en estos términos al senador de Unidos Podemos Joan Comorera, interesado en conocer el criterio del Ejecutivo para recurrir la inconstitucionalidad de actos de "naturaleza política" como la reprobación al rey Felipe VI en el Parlament catalán.

"Debata usted sobre la monarquía si así lo cree útil, pero no manipule el debate público e institucional para agrietar el orden constitucional", le ha pedido Batet.

Según la ministra, el Gobierno no recurre manifestaciones de opinión de representantes políticos, sino actos de los poderes públicos que considera contrarios al orden constitucional, a su facultad y a su responsabilidad.

Comorera ha rechazado esa tesis y ha considerado que "jurídicamente es insostenible", porque se trata de una resolución política que "no tiene más fuerza que la declarativa" y que no se integra en el ordenamiento, tal y como -ha recordado- estableció el Consejo de Estado en un informe de 2014.

Pero Batet le ha replicado que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes y que el Gobierno no tiene la obligación de asumir su contenido, como no lo hizo cuanto esa institución consultiva se opuso en su día a cambiar la ley para permitir los matrimonios homosexuales, y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo obvió y reformó la legislación.

El senador catalán ha insistido en que con esa vía lo que se hace es judicializar un conflicto político y ha reclamado al Gobierno que "no entre en el juego de patriotismo de las derechas con gesticulaciones absurdas" ni "actúe de cortafuegos contra todo lo que pueda molestar a la monarquía".

"No hay argumentos jurídicos para interponer ningún recurso por una postura ideológica que es vieja y desfasada, tan vieja y desfasado como que en el siglo XXI se herede la Jefatura del Estado por derechos de sangre", ha señalado.

Batet, en cambio, está convencida de que la reprobación al Rey aprobada en el Parlament "confunde la crítica a las actuaciones de responsables políticos con la deslegitimación de una institución constitucional".

Y se ha preguntado si la "idea de democracia" de Unidos Podemos y En Común es llevar a los plenos municipales o regionales las propuestas que no consiguen aprobar en las Cortes por carecer de la mayoría necesaria. "¿Van a decidir los plenos de los ayuntamientos el modelo constitucional sin tener competencia para ello?", se ha preguntado.