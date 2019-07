Berlín pide un "mecanismo estable" para el reparto de migrantes en la UE

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, ha instado a consensuar "rápidamente" un "mecanismo estable" para el reparto de migrantes rescatados en el Mediterráneo ante la reunión que sobre el asunto van a celebrar este lunes en París ministros de la Unión Europea.

"Ahora necesitamos rápidamente un mecanismo estable que regule el desembarco y el reparto de personas rescatadas en alta mar", aseguró el político socialdemócrata en un comunicado previo a la reunión en la capital francesa.

Alemania, agregó Maas, está lista para trabajar con otros países en una "coalición de los dispuestos a ayudar" y "también a hacer su parte de forma fiable en el futuro".

En su opinión, Europa puede encontrar una "solución rápida y pragmática" para el problema concreto de los rescates en el Mediterráneo. Las cifras de personas que precisan ayuda en el mar son "manejables", consideró a este respecto.

Otra cuestión, reconoció el ministro, son las diferencias en otros asuntos de la problemática migratoria, asuntos que no se pueden solventar "de la noche a la mañana".

"No debemos abandonar hasta que no alcancemos un acuerdo. Es la obligación humanitaria de Europa", agregó Maas, que subrayó que la UE no puede desentenderse de esta "catástrofe ante nuestras costas".