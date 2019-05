Bono tras constitución de Congreso: "A ver si con rastas o bermudas decimos que es indecente querer separarse de España"

Bono se ha manifestado así este miércoles ante los medios antes de participar en un acto de campaña en Vila-real (Castellón), junto al presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y al alcalde de la localidad, José Benlloch.

Así, ha asegurado respecto a la sesión de constitución del Congreso que han cambiado "muchas cosas" y, al respecto, ha recordado que él le regaló una corbata al ministro de Industria porque un día intervino sin ella y acabó poniéndosela. "Ahora lo de la corbata ya no se estila y cada uno viste como quiere", ha añadido.

"Son otros tiempos y otras maneras, pero no es lo más importante la vestimenta, me parece mucho más importante que los diputados y las diputadas afronten un futuro de solidaridad, de unidad de España y que el modo de vestir no sea lo más importante de lo que haya que destacar de la constitución del Congreso", ha subrayado.

En esta línea, Bono espera que lo que más se destaque sea que allí había una "voluntad de seguir juntos, de seguir solidariamente unidos en favor de las personas que más lo necesitan", y ha apuntado: "a ver si con rastas, camisetas o bermudas decimos que es indecente querer separarse de España para poder vivir mejor, porque no es decente decir que pagar más impuestos da más derechos, eso es lo más antiguo, lo más casposo, lo más trabucaire que puede escucharse a estas alturas del siglo XXI".