Carolina Bescansa se prepara para disputar la dirección de Podemos Galicia

Carolina Bescansa anunciará en los próximos días su candidatura a la Secretaría General de Podemos Galicia. La cofundadora del partido medita aceptar el llamamiento lanzado para que dé el paso por una parte de la dirección saliente, según ha confirmado a eldiario.es la cofundadora del partido. Si se consuma la decisión, Bescansa se enfrentará al también diputado Antón Gómez-Reino, quien también tiene intención de confirmar su candidatura.

Podemos Galicia abrió un proceso de primarias el pasado 25 de septiembre. El Consejo de Coordinación Autonómico que lidera Carmen Santos anunciaba la decisión de forma inesperada. Santos, quien dirige la formación desde hacía poco más de dos años, no concurrirá al proceso, por lo que no repetirá en el cargo.

Un grupo de dirigentes próximos a Santos lanzó un manifiesto este mismo domingo en el que solicitaba a Becansa que diera el paso de presentarse a las primarias. La diputada respondió en Twitter al ofrecimiento, pero sin desvelar sus intenciones.

É un honor que as compañeiras de Galicia queiran que asuma a dirección. Falarei con todas antes de tomar unha decisión. Graciñas! — Carolina Bescansa (@CBescansa) 30 de septiembre de 2018

eldiario.es se ha puesto en contacto con la cofundadora de Podemos. Bescansa ha confirmado que este mismo lunes viajará a Santiago de Compostela para reunirse con quienes le han lanzado el ofrecimiento. "Después veremos. Quiero hablar con todo el mundo", ha señalado en conversación con este medio. "Es un enorme honor que piensen en mi desde allí", ha zanjado.

Bescansa no ha querido adelantar sus intenciones, pero diferentes fuentes del partido consultadas por eldiario.es dan por hecho que en las próximas horas o días anunciará su candidatura.

La diputada tendrá en frente a un compañero en el Congreso: Antón Gómez-Reino. El diputado por En Marea (Bescansa lo es por Madrid) también apuntó por Twitter este sábado sus intenciones.

Galicia precisa un Podemos e un proxecto do Cambio fortalecido. Para iso estamos sumando xente, sensibilidades. Traballando



A proposta de sumar continua vixente. É o mandato dxs inscritas.



Hai un Podemos Galicia forte e aberto a sociedade por construir. Seguimos. #TecerGalicia — Antón Gómez-Reino (@AntonGomezReino) 29 de septiembre de 2018

El actual portavoz rotatorio del grupo gallego sí ha confirmado a eldiario.es que va a presentar una candidatura a las primarias, que concluirán el próximo 25 de octubre, con un equipo en el que asegura haber "sumado muchas sensibilidades".

La opción de Galicia ya se planteó

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de que Carolina Bescansa liderara Podemos en su Autonomía.

Tras Vistalegre 2, proceso del que la cofundadora del partido se desmarcó ante la pugna abierta entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el secretario general de Podemos le propuso como salida dirigir el partido en Galicia. La propuesta era similar a la que Iglesias ofreció al propio Errejón para Madrid.

Bescansa, a diferencia de Errejón, no aceptó. Fuera de la dirección del partido y del grupo parlamentario, ha sido voz discordante en algunos momentos críticos para Podemos. Durante la crisis de Catalunya, de la que ahora se cumple un año, declaró en público no compartir la posición de su partido, por ejemplo. "A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas", dijo entonces.

Pero el momento más complicado para Bescansa dentro de Podemos fue cuando ella mismo filtró por error un documento con un plan para hacerse con el control de la dirección del partido en dos años.

La idea era sumar fuerzas con Errejón, pero la tormenta generada por la publicación de la información desactivó cualquier atisbo de que el plan fructificara. Tanto Bescansa como Errejón negaron que este fuera conocedor de la propuesta de aquella.

La filtración no tuvo respuesta orgánica por parte de la dirección de Pablo Iglesias. No hubo sanción y dejaron en manos de Bescansa la opción de abandonar o no el escaño. Una idea que la diputada, que ahora se prepara para dirigir Podemos Galicia , descartó.