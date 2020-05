Casado afirma que "a día de hoy" el PP rechaza la prórroga del estado de alarma

El Partido Popular no ha tomado aún una decisión "en firme" sobre el sentido de su voto durante el Pleno de esta semana que deberá respaldar una nueva prórroga del estado de alarma, pero el líder del PP, Pablo Casado, sigue amenazando con rechazarlo."El estado de alarma prorrogado no tiene ningún sentido. A día de hoy no podemos apoyarlo", ha asegurado Casado este lunes en una entrevista en Onda Cero.

"Cuando hablemos con él [con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez] o cuando conozcamos el decreto podremos determinar nuestra decisión en firme", ha señalado el líder del PP. A su juicio, "el estado de alarma ha sido necesario para evitar el colapso de las UCI", pero advierte: "Una vez que el presidente del Gobierno dice que podemos salir a tomar un vermut consideramos que debe adaptar la normativa legal a la situación".

También ha cargado Casado contra las últimas declaraciones de Sánchez, cuando aseguró que el Gobierno no baraja un "plan B" si se rechaza la prórroga del estado de alarma en el Congreso: "Lo que escuchamos el sábado a Sánchez fue un chantaje, no al Partido Popular, sino a millones de españoles que no pueden trabajar. No puede decir el Gobierno que las ayudas a los parados están supeditadas a sus amenazas", ha afirmado.

Para el líder del PP, "no tiene sentido que la desecalada se haga sin la coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Por eso ha considerado que "la improvisación" del Gobierno "es letal". "Escuchar al Gobierno decir que estamos en la gama del éxito en la gestión de la crisis es una tomadura del pelo cuando los indicadores internacionales dicen que tenemos la peor tasa de fallecidos", ha zanjado.

Casado ha esperado que la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados "se constituya la próxima semana". "Plantearemos en ella las más de 2.000 iniciativas que ya hemos presentado en la Cámara Baja", ha advertido.