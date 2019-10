Casado exige que Sánchez se comprometa a no indultar a los condenados

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, después de conocer que el Tribunal Supremo ha condenado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión, 11,5 a la expresidente del Parlament Carme Forcadelll y 9 a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros.

Casado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez no puede buscar un "atajo político" para intentar tener una relación con esos partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura y a los que "debe" su presidencia". Debe "comprometerse" a que no va a "enmendar la plana" al Tribunal Supremo y que no les va a "indultar".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))