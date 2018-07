Casado: "¿Tan poco vale Santamaría para pensar que le han votado por ser mujer?"

Tras arremeter ayer contra la que llamó "ideología de género", el candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha criticado este jueves a su oponente en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, por defender su candidatura reivindicando que es mujer. "¿Cómo es eso de pensar que a una candidata le han votado por ser mujer? ¿Tan poco vale la candidata?", se ha preguntado.

"Yo de verdad es que no doy crédito", ha dicho Casado cuando, en una entrevista en Antena 3, se le ha preguntado por las denuncias de machismo planteadas por Santamaría y por las palabras de la candidata apuntando a que la mayoría de la militancia del PP eligió a una mujer porque entre ella y Cospedal sumaron el 63% de los votos. A su juicio, ese planteamiento es "una ofensa hacia las mujeres".

"Yo de cara a mi mujer, a mi madre o a mis colaboradoras, pensar que a alguien se le elige por ser mujer es algo que en la Europa del siglo XXI es cuanto menos extraño. Soraya es una persona estupenda igual que lo es María Dolores de Cospedal y han sido vicepresidenta del Gobierno y presidenta de Castilla-La Mancha porque este partido apuesta por el talento, independientemente de que se sea hombre o mujer", ha asegurado.

A renglón seguido, ha añadido que el PP "ha tenido la primera presidenta autonómica, la primera presidenta del Senado, la primera presidenta del Congreso y tantas otras personas que han roto barreras", pero "no por ser mujeres". Otra cosa, ha dicho, "es que tengamos que luchar contra discriminaciones que puedan existir pero no en las leyes españolas, porque no existe discriminación laboral, es ilegal, no existe ninguna ley que no favorezca cualquier vulnerabilidad por género". "Yo creo en una sociedad libre en la que la persona sea el centro de la política independientemente de su género, de su ideología y de su religión", ha remachado.

Y ha concluido pregúntandose: "¿Solo tenemos como argumento de la otra candidatura las normas, los censos, debate sí, o debate no, si somos mujeres, si tengo detrás a no sé quién?". Él mismo respondía: "Sinceramente, Pedro Sánchez está avanzando, tenemos a la izquierda dando vueltas y nosotros en boxes hablando de si somos chicos, chicas, señoras, señores, jóvenes o mayores. El PP merece un debate más de fondo".