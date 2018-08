Ciudadanos pide a Pedro Sánchez que retire el decreto sobre la exhumación de Franco y pacte una ley con los grupos

Ciudadanos acaba de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire el decreto ley que el Consejo de Ministras ha aprobado este viernes y pacte con los grupos parlamentarios un proyecto de ley para buscar una solución al polémico traslado de los restos del dictador y al futuro del Valle de los Caídos.

"La exhumación de Franco es un tema que hay que afrontar con consenso pero no creemos que sea algo de extrema urgencia. Le pedimos al señor Sánchez que rectifique las formas, que se olvide del decreto y afronte bien este tema", ha señalado Villegas en rueda de prensa este viernes en la sede del partido. La formación naranja ha intentado hasta el último momento que el Ejecutivo no aprobase el decreto.

Albert Rivera ya anunció la semana pasada en una entrevista en Onda Cero que Ciudadanos no apoyará en el Congreso la aprobación y que se abstendrán en el decreto ley para la exhumación de Franco. Según alegó, no es una prioridad: "Hablamos de un decreto ley para hacer algo urgentísimo". "Creo que no es manera de abordar este asunto", advirtió.

Villegas ha señalado que lo lógico es que el presidente canalice este asunto a través de un proyecto de ley cuyo contenido debía pactar con todos los grupos parlamentarios. Pero ha lamentado que "las prioridades del Sánchez sean los 'dedazos', los 'decretazos' e improvisar, subir impuestos y hacer concesiones a los separatistas".

"Hay que dar una solución global y consensuada al Valle de los Caídos no usarlo como cortina de humo, para evitar que se hable de otros asuntos", ha insistido el número dos de Rivera, poniendo como ejemplo las concesiones a los "separatistas" con los que, a su juicio, Sánchez se muestra "servil".

En este sentido, ha reiterado la advertencia de que el presidente debe mandar un requerimiento al presidente catalan, Quim Torra, para que cumpla la Constitución o de lo contrario aplicar el artículo 155 en Catalunya, como pide también el PP de Pablo Casado.

Villegas también ha reclamado de nuevo la convocatoria de las elecciones generales para que sean los españoles que "pongan a cada partido en su lugar".