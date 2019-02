Garicano será el candidato de Ciudadanos a las europeas tras imponerse en unas primarias con escasa participación

El coordinador económico de Ciudadanos, Luis Garicano, será el cabeza de cartel a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Su candidatura, según ha desvelado en rueda de prensa el secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha sido la ganadora tras ser avalada por el 71% de los afiliados que han votado en las primarias del partido entre el jueves y el viernes de forma telemática.

Garicano se ha enfrentado a otros 235 aspirantes a la plaza, a los que ha derrotado sin paliativos. El siguiente de ellos ha obtenido tan solo el 2% de los votos. La participación, no obstante, ha sido muy baja. De los 25.400 afiliados del censo con derecho a voto solo han votado 5.232, es decir, un 21%.

Villegas ha estado acompañado en su comparecencia por el propio Garicano. El secretario general de Cs ha señalado que "es un gran orgullo que un economista de tanto prestigio como Luis Garicano sea el candidato a las europeas, unas elecciones a las que desde nuestro partido les damos mucha importancia para España y para Europa".

Garicano también ha expresado su satisfacción. "Vamos a ir a por todas en estas elecciones con un proyecto integrador", ha avisado, pero no ha adelantado quién le acompañará en la lista al Parlamento Europeo, que an las anteriores elecciones fue encabezada por Javier Nart. Solo ha señalado que habrá "talento".

Antes de confirmarse su victoria, Garicano ya había mostrado su esperanza de poder contar con el apoyo mayoritario de los militantes ya que tiene "mucha ilusión" por ir al Parlamento Europeo a "luchar por las ideas liberales en Europa".

"Espero que los afiliados me voten a mí, estoy haciendo todo lo posible, me he visto con los afiliados y estoy haciendo todo lo posible por tener esa nominación. Tengo mucha ilusión por ir al Parlamento Europeo a luchar por ese contraataque y por las ideas liberales en Europa", señaló en Valencia en un acto en el que presentó su último libro, 'El contraataque liberal. Entre el vértigo tecnológico y el caos populista'.