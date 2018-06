Cospedal se da un baño de masas en el distrito de Bárcenas: "Si gano, los corruptos no tendrán cabida en el PP"

No cabía un alfiler. La sede del PP del distrito de Salamanca de Madrid, estaba este jueves abarrotada para recibir a la secretaria general del partido y candidata a la presidencia, María Dolores de Cospedal. Se trata de uno de los principales feudos del partido en toda España, donde los populares suelen estar por encima del 50% de los votos en las distintas elecciones. Allí, la exministra se ha erigido en adalid de la limpieza democrática. Defendía su lucha contra la corrupción en plena calle Goya de la capital, en un barrio en el que, a unos metros, en la cercana calle de Príncipe de Vergara, tenía su residencia habitual el extesorero del PP Luis Bárcenas, ahora en prisión por corrupción.

A él se ha referido la propia Cospedal durante su discurso. "Me he querellado contra el señor Bárcenas, así que complejos y miedo, ninguno". Y añadía: "Si soy presidenta los corruptos no tendrán cabida en el PP". Provocaba entonces un largo aplauso de los asistentes, personas de todo tipo de edades que le han respaldado en su primera visita a una sede madrileña desde que el sábado comenzara la campaña electoral de los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy. "Sé que sabéis que he luchado con todas mis fuerzas contra la corrupción en el PP", insistía, generando una nueva ovación.

En el acto, en el que le han acompañado los exministros Juan Manuel Zoido, Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat, así como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la aún número dos del PP ha vuelto a defender su gestión en esa responsabilidad ante los casos de corrupción que afectado a su partido: "Hemos hecho bien en salir a defender al partido", ha dicho, porque "una cosa es que haya corruptos y otra que el PP no sea un partido lleno de gente honrada".

Cospedal ha reconocido que, como consecuencia de su trabajo en la Secretaría General, su imagen se ha podido ver "dañada". "Pero, ¿cómo no íbamos a defender a nuestra gente?", se preguntaba. El PP, ha insistido, será un "páramo yermo" para los corruptos, que "se equivocan de partido" si entran en el mismo con la intención de llevar a cabo sus corruptelas. También ha insistido en que la suya es la formación "más importante de Europa".

La extitular de Defensa ha asegurado que su candidatura representa un "mensaje de coherencia y unidad" en el PP, respecto al de otros precandidatos. Ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "puede hasta hacer bueno a Zapatero", provocando un nuevo aplauso de los asistentes y numerosas risas. "Por eso necesitamos al PP", ha añadido, y "por eso os necesito a vosotros", les ha dicho a los afiliados. "Para salir unidos y para salir a ganar", concluía.