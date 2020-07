Las FARC eleva a 214 la cifra de exguerrilleros asesinados desde el acuerdo de paz

El partido FARC reveló este martes que 214 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016, cifra superior a la de 200 que habían manejado hasta comienzos de mes.

"Hoy alcanzamos la desgarradora cifra de 214 firmantes de paz asesinados. La nueva cifra surge tras una revisión exhaustiva realizada entre los diferentes componentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y las instancias generadas tras la firma del acuerdo de paz", informó el partido en un comunicado.

Según la información, los procesos de verificación de los asesinatos de los firmantes "han sido complejos", condiciones atenuadas por "la presencia de actores armados, el miedo a represalias, la distancia y el acceso a los medios adecuados".

El partido informó que al actualizar la lista de desmovilizados asesinados encontraron diferencias como que algunos fueron asesinados durante el periodo comprendido entre la firma del acuerdo y el inicio del proceso de acreditación ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

Otros nombres no habían sido tenidos en cuenta porque no estaban acreditados por la OACP aunque sí se encontraban en los listados de la FARC, mientras que de algunos homicidios no tenían conocimiento porque ocurrieron en países fronterizos con Colombia, como Ecuador.

"Alertamos que estamos ante el ataque a un grupo nacional que tiene especial protección del DIH (Derecho Internacional Humanitario) por ser firmantes de un acuerdo de paz. El sueño de una paz estable y duradera no puede seguir cobrando la vida de quienes le apostaron a ella", advirtió la FARC.

CASCADA NEGATIVA PARA LA PAZ

Los crímenes contra los desmovilizados son uno de los mayores obstáculos para la implementación de la paz de Colombia, según un informe publicado a mediados de junio por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.).

El documento subrayó que el asesinato de más de 200 exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo firmado con el Gobierno es la "principal cascada negativa" para el proceso de paz colombiano porque genera la sensación de que "no se está avanzando con nada".

Por la situación que viven los firmantes, los líderes del partido político tuvieron una reunión virtual el pasado 10 de junio con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien pidieron asistencia internacional para evitar lo que llamaron un "genocidio" de excombatientes.

El 31 de diciembre del año pasado, la ONU alertó que en 2019 al menos 77 exguerrilleros fueron asesinados en Colombia, y denunció además 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.

Esos asesinatos llevaron al organismo a calificar a 2019 como "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz.