Feijóo niega una "derechización" del PP y el fin del "marianismo", y defiende a Casado: "Tenemos un buen líder"

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha alabado al nuevo presidente de su partido, sin desvelar, eso sí, por quién votó tanto en la primera como en la segunda vuelta de las primarias.

"Tenemos un buen líder que ha sido votado contra lo que estaba previsto inicialmente, y que sabe escuchar, y que sabe muy bien que necesita a todo el partido para seguir caminando", ha asegurado el presidente gallego.

Según Feijóo, "sería un error para cualquier nuevo presidente del partido enterrar" una etapa política que ha tenido "un enorme éxito social y económico" y, en este sentido, ha negado tanto que se esté produciendo "un giro a la derecha" como "la muerte del marianismo".

"Después de hablar con Pablo estas últimas semanas y ver quién ha apoyado a Pablo, decir que el marianismo ha muerto, cuando la mayor parte del marianismo ha apoyado a Pablo Casado, yo no comparto el diagnóstico", ha enfatizado.

En este sentido, Feijóo ha señalado que "lo que ha ocurrido es que ha habido un congreso" en el que el partido, que tiene "muchas sensibilidades" y que estaba "chocado como consecuencia de la moción de censura", ha apostado "por alguien que traslada ilusión, juventud, un cambio generacional, un nuevo ímpetu y nuevas ganas".

"Y ha ganado contra otras candidaturas que eran más sólidas, que llevaban mucho tiempo en los liderazgos, y que se les presumía un buen resultado", ha apostillado el presidente gallego.

"NO ME VOY EN TRECE DÍAS DE GALICIA A PEGARME UN TORTAZO"

Asimismo, Feijóo ha negado que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le llamara para pedirle que se presentara a las primarias para sucederle, porque eso hubiera supuesto incumplir su promesa de "neutralidad".

En todo caso, ha insistido en que él tenía descarta esa opción porque cuando asumió la Presidencia de la Xunta de Galicia se comprometió a agotar la legislatura.

"Yo no soy responsable de que mi partido tenga una urgencia y necesite en el mes de julio resolver su liderazgo, porque yo soy presidente de una Comunidad Autónoma y no me voy en trece días de Galicia a pegarme un tortazo. Eso no lo voy a hacer. El que crea que voy a hacer eso es que no me conoce", ha apuntado.