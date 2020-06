El Gobierno, sobre la luna de miel pagada por un empresario a Felipe VI: "No disponemos de información, la Casa Real tiene voz propia"

El Gobierno evita pronunciarse sobre la luna de miel de los reyes Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha asegurado que no disponen de "información" que les permita "confirmar ni dar consistencia" a la noticia que el pasado domingo publicó The Telegraph sobre el viaje del actual jefe del Estado en 2004, que fue abonado en parte por un amigo del rey emérito. No obstante, Montero ha asegurado que es Zarzuela quien debe dar explicaciones.

"La Casa Real tiene que responder en algunas materias, tiene su voz propia y autonomía de comunicación", ha respondido Montero, que ha dejado claro que el Gobierno "no dispone de ninguna información que permita ni dar consistencia ni confirmar la noticia".

Según el periódico británico, el empresario Josep Cusí, amigo de Juan Carlos I, pagó 296.000 euros de los 467.000 que costó la luna de miel de Felipe VI en Camboya, las islas Fiji o California. Zarzuela evitó responder a las preguntas de The Telegraph sobre ese asunto. La reacción este lunes fue informar de que la asignación presupuestaria al rey emérito se destinará a partir de ahora a contingencias.

Unidas Podemos sí se pronunció sobre esa cuestión -la relación con la monarquía es una de las discrepancias pactadas por los socios de la coalición-. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, consideró que "si se confirma esa información sería un tema muy seria que pondría en duda la versión de los acontecimientos que Felipe VI ha mantenido hasta ahora" y sugirió que esa sería una de las razones por las que se impide investigar al rey emérito en el Congreso.

Luna de miel de los actuales reyes por todo el mundo en hoteles de lujo. Se gastan unos $500.000. Más de la mitad del dinero lo pone un posible testaferro de Juan Carlos I.



A lo mejor por esto es que nos impiden investigar en el Congreso de los Diputados. https://t.co/jC71CEVdmX — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 21, 2020

La portavoz del Gobierno ha asegurado que el Gobierno solo puede mostrar su "colaboración" con la Justicia en la investigación que afecta al rey emérito por las presuntas comisiones que recibió de Arabia Saudí por el AVE a La Meca.