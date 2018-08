El Gobierno se planteará el cambio de huso horario tras la propuesta de la Comisión Europea

El Gobierno ha manifestado este viernes su acuerdo con la propuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de eliminar el cambio de hora en invierno. Así lo ha manifestado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministras de este viernes.

"Estamos de acuerdo en que no se cambie la hora", ha manifestado Celaá, que ha argumentado: "No observamos que haya tantas ventajas, por tanto, estamos de acuerdo con la línea europea". Asimismo, ha destacado que "el cambio anunciado está en línea en lo que hemos reclamado y hemos defendido los que ahora estamos en el Gobierno".

No obstante, ha evitado aclarar cuál sería el horario que quedaría establecido, explicando no se han decantado por el horario "de verano o de invierno", a lo que ha añadido: "No lo hemos debatido en el Consejo de Ministros. No hemos tratado este tema". "Estamos de acuerdo con la propuesta que hace Juncker al respecto", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dejado la puerta abierta a que España tenga "otro huso horario". "Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes", explicó tras un encuentro con otros titulares de Exteriores en Viena.

En este sentido, Borrell ha subrayado: "Todos los países tendrán que explicar su punto de vista y en qué medida eso favorece o no los procesos de conciliación de la vida familiar, adaptación de horarios a las horas de luz y consumos de energía".

La decisión de Juncker viene a consecuencia del resultado de la encuesta llevada a cabo entre los países miembros de la Unión Europea, en la que se abogó por realizar este cambio que ahora los organismos europeos deberán ejecutar.

"Millones de ciudadanos han dicho que ya no quieren seguir cambiando los relojes. La CE hará lo que piden", indicó Juncker a través del perfil de Twitter de una de sus portavoces, Mina Andreeva, quien agregó que la Comisión presentará una propuesta legislativa al respecto.