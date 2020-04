El Gobierno enfría la renta mínima inminente por la que aboga Iglesias

El Gobierno enfría la renta mínima extraordinaria que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, quiere poner en marcha de manera inminente hasta que esté lista la "versión definitiva" del Ingreso Mínimo Vital. "Hoy por hoy lo que hay es son documentos de trabajo y reuniones para escuchar sugerencias", ha explicado la portavoz, María Jesús Montero, que ha dejado claro que en esa medida es el titular de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, el que lleva las riendas.

"Estamos trabajando en proyecto muy importante, muy ambicioso, que el Gobierno progresista anunció que era su intención incluso antes de que estallara la pandemia. Seguiremos en esa línea", ha asegurado Montero frente al comunicado que emitió este jueves la vicepresidencia de Derechos Sociales en el que aseguraba, tras una reunión con sindicatos y ONG, que "el Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo".

Montero ha dejado claro que es el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivà, el que "está trabajando en ese escenario". Desde su ministerio aseguraron este jueves tras el anuncio de la vicepresidencia segunda que están trabajando "en el Ingreso Mínimo Vital permanente" y así lo ha confirmado este viernes la portavoz del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros. "En el momento en que esté diseñado o que tengamos esa oportunidad de presentarlo así lo haremos", ha sentenciado.

La pretensión de Iglesias es impulsar una renta mínima de 500 euros que se eleve hasta 950 euros para familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos a cargo. Los requisitos para acceder a la medida serían serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro.

Tras dar por hecho que el Gobierno pretendía impulsar esa medida extraordinaria, Iglesias ha admitido este viernes en una entrevista en Los Desayunos de TVE que va a plantear la “discusión” sobre una renta mínima inminente antes de que llegue la “versión definitiva” del ingreso mínimo vital en el que trabaja el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión. “El problema es que el diseño implica muchas complejidades de armonización de muchas prestaciones de ingresos -ha explicado sobre la el ingreso mínimo vital-. Podríamos tardar algunos meses en tener una versión definitiva. Lo que nosotros estamos planteando es una discusión que esperamos que se resuelva pronto es que hay que hacer un ingreso mínimo vital puente para ya".

Montero también ha intentado rebajar el enfado manifestado por la CEOE a raíz del comunicado de la vicepresidencia de Iglesias en el que aseguraba que estaba en contacto con Antonio Garamendi y que se había intercambiado documentos sobre la renta mínima. Esa afirmación provocó una airada respuesta de la patronal, que anunció un plantón al Ministerio de Trabajo en una reunión del diálogo social.

"El Gobierno mantiene una relación fluida y continua con la CEOE en muchos ámbitos de diálogo social y sectoriales que requieren una política económica concertada", ha expresado Montero, que ha asegurado que la patronal es una "pieza clave en la construcción de todos los acuerdos queremos transitar en un gran pacto nacional". "Mantendremos ese trabajo que comenzó al principio de legislatura", ha dicho la ministra de Hacienda, que ha reconocido que con el comunicado de Iglesias "se ha podido producir alguna confusión respecto a que se hubiera contactado con empresarios en vez de CEOE". "El interés es que cualquier medida de calado social que pueda suponer una renta mínima es evidente que necesitamos el concurso del os empresarios y seguiremos teniendo reuniones para que Escrivà pueda explicar toda la arquitectura" de la medida, ha zanjado la portavoz.

Presión al PP

Respecto al gran acuerdo de "reconstrucción" al que aspira Pedro Sánchez emulando los Pactos de la Moncloa de 1977, una propuesta que no ha generado un gran entusiasmo entre sus aliados parlamentarios y que han rechazado desde la derecha, Montero ha descargado toda la presión sobre el PP: "No se podría entender que el principal partido de la oposición no quisiera acudir a una convocatoria sobre el futuro inmediato de España y sobre el que podemos construir entre todos los próximos años".

Sánchez convocará la próxima semana a las fuerzas políticas a un primer encuentro que será individualizado en primer término con cada una de ellas. La idea es involucrar en un entendimiento para buscar las prioridades de actuación en el medio plazo también a los agentes sociales y las comunidades autónomas.

No obstante, en el Gobierno son conscientes de la negativa que encuentran en el PP.. "Algunos sectores no han entendido el alcance y la profundidad de la situación -ha comenzado Montero-. Siguen en viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro". A pesar de ello, ha asegurado que la "mano está tendida" a todas las fuerzas que quieran participar. El PP no parece dispuesto a participar y acusa a Sánchez de haber "roto la unidad".

"Será una posición leal, abierta y transparente que nos permita que todo el mundo se pueda sumar", ha añadido la portavoz: "Todo lo que nos aporten será bienvenido". Así, Montero ha sostenido que "hay que aparcar momentáneamente la guerra partidista o los reproches" para afrontar y priorizar los retos económicos y sociales que quedarán por delante tras la emergencia sanitaria del coronavirus.