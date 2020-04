Un argumentario interno del PP pide a sus dirigentes repetir la idea de que Sánchez "rompió la unidad" frente a la epidemia

El Partido Popular ha difundido este jueves un argumentario entre sus dirigentes pidiéndoles que repitan la idea de que ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha roto "la unidad nacional" frente al coronavirus. El mensaje es el mismo que el defendido por el líder del partido, Pablo Casado, durante el Pleno del Congreso en el que el PP se ha desmarcado del consenso mantenido hasta ahora por las principales fuerzas políticas ante el estado de alarma.

Los populares votaban en contra de los decretos económicos del Ejecutivo para endurecer el confinamiento y parar la actividad no esencial. Unas medidas avaladas por la mayoría del Congreso que impiden, por ejemplo, que las empresas puedan despedir a sus trabajadores con motivo de la epidemia. Durante el Pleno, Casado volvía a utilizar el insulto contra Sánchez para descalificar la labor del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria: "Usted no merece el apoyo de la oposición. Su arrogancia, sus mentiras y su ineficacia son un cóctel explosivo para España", sostenía el líder del PP.

Poco después, la dirección popular enviaba un argumentario a sus distintos cargos, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que sostiene que "Casado ha apoyado desde el inicio de la pandemia las medidas del Gobierno en la lucha contra el coronavirus por responsabilidad institucional y por lealtad hacia los españoles, a pesar de todas las improvisaciones y falsedades que el Gobierno ha cometido y que han denunciado casi diariamente los medios de comunicación".

A renglón seguido, el PP considera que "por razones incomprensibles para los españoles, tal vez para buscar chivos expiatorios de la incompetencia de su gestión, el Gobierno ha decidido romper la unidad nacional frente a la pandemia en el mayor acto de deslealtad política y destrucción del consenso entre los dos grandes partidos que se recuerda".

"El verdadero rostro del rencor" del PSOE

"En respuesta a todo el apoyo que le ha proporcionado el PP", añade el argumentario interno, "el PSOE ha mostrado el verdadero rostro de su rencor y ha acusado a Pablo Casado de usar a las más de 15.000 víctimas y de tirar piedras contra los sanitarios". La dirección de los populares considera que "el PSOE ha usado en el Congreso la vieja estrategia del poli bueno y del poli malo. Sánchez pedía el apoyo al PP y a continuación la portavoz parlamentaria Adriana Lastra insultaba a Casado con las peores injurias posibles en estas circunstancias tan difíciles".

La dirección del PP quiere incidir en la idea de que el PSOE, "cada vez más solo, ha volado todos los puentes de diálogo con el Partido Popular y ha dinamitado las ofertas de pactos del primer partido de la oposición, que ha sido su verdadero sostén en el estado de alarma. Ha demostrado una vez más que no pretende pactar nada con el PP. Solo busca refugiarse en los insultos y las mentiras para no hacerlo".

La dirección de los populares pide por todo ello a sus dirigentes que defiendan que "el PP no puede tolerar esas gravísimas acusaciones que atentan al honor y a la verdad". Y aventura que en todas las comparecencias públicas de los próximos días exigirán "una rectificación clara al presidente del Gobierno y la desautorización inmediata de su portavoz parlamentaria".

"Volar todos los puentes"

"En la réplica del debate de este jueves no solo no se han retractado y disculpado por decir que usamos a 15.000 víctimas y tiramos piedras a los sanitarios, sino que nos han retado diciendo que no les vamos a callar como no lo hizo Franco. Y no nos han pedido apoyo para la prórroga al estado de alarma, pero aún así se la vamos a aprobar por lealtad institucional y a pesar de sus insultos", remacha la dirección del PP en su argumentario.

Para Génova 13, la principal conclusión del debate de este jueves es que "toda España ha visto que Sánchez ha querido volar todos los puentes con el partido que lidera la oposición. La responsabilidad es exclusivamente suya".