Granados, sobre la dimisión de Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"

Francisco Granados se ha referido este viernes a la dimisión de Cristina Cifuentes. Lo ha hecho a la salida de la Audiencia Nacional, donde ha dicho que la publicación del vídeo del supuesto hurto en un supermercado no responde a una guerra de familias dentro del PP, sino a cuestiones personales. "Si buscas venganza, cava dos fosas", ha dicho para resumir lo ocurrido.

Así se ha referido a lo ocurrido tras declarar en el caso Púnica. Granados ha lamentado el rumbo que ha tomado el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la publicación del vídeo en el que aparece supuestamente robando dos botes de crema antiedad. "Creo que ningún ser humano se merece estar expuesto a una situación tan bochornosa", ha destacado.

"Cuando uno se dedica a la política, este tipo de cosas son bastante habituales", ha señalado Granados, que ha reconocido que ha tenido sus más y sus menos "con esta señora". Según el exconsejero, a pesar de que Cifuentes le haya "insultado", le ha afectado "en lo personal cómo la hemos visto sufrir estos días".

Granados ha pedido que "no se inventen historias" y ha señalado que no sabe de dónde puede haber salido el vídeo de Cifuentes. "No tiene nada que ver con el Partido Popular de Madrid", ha zanjado.