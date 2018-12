La ministra de Hacienda dice que el PDeCAT le da distintas versiones sobre su posición ante los presupuestos

Pedro Sánchez evita ahora vincular su futuro en Moncloa a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero recientemente reconoció que un fracaso "acortaría" su vocación de agotar la legislatura. La superación de la semana clave del Consejo de Ministros en Barcelona y la reunión con Quim Torra abrió una ventana a la esperanza del Gobierno para la aprobación de las cuentas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que no sabe cuál será la posición de las fuerzas independentistas en el Congreso y que desde el PDeCAT le dan versiones distintas sobre sus intenciones.

"Dependiendo de cuál es la persona que habla en nombre de esta formación política se traslada una vocación de apoyar o no unos presupuestos", ha expresado Montero en una entrevista en la Cadena SER este lunes. La titular de Hacienda ha definido al PDeCAT como una formación que "ahora mismo es multicoral" y que "hay diferentes voces e interlocutores".

Montero ha admitido que la posición de los independentistas catalanes será una incógnita hasta el último momento después de que el secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, asegurara que la formación no bloquearía la tramitación de las cuentas con una enmienda a la totalidad mientras que la vicepresidenta, Míriam Nogueras, dijo después que "el no a los presupuestos es firme" y que también lo es el "no a la tramitación".

El Gobierno confía en superar el trámite de la enmienda a la totalidad y que después los presupuestos acaben siendo apoyados. Sobre ERC, la ministra ha reconocido que tampoco sabe cuál será su posición, pero se ha mostrado optimista a que acaben apoyando los presupuestos por su sintonía con muchas de las medidas que recogen.

La ministra ha afirmado que se ha dirigido "en diferentes ocasiones a distintos interlocutores" de Ciudadanos para intentar abordar los presupuestos: "No he conseguido que se sienten para esto", ha reconocido Montero, que ha considerado que "apoyar estos presupuestos significa ser patriota" y que es necesario "trascender a los interese electorales". "Está más preocupado en pactar con la derecha que en poner su granito de arena para que este país pueda segur creciendo", ha zanjado.

El Gobierno pide a Torra que abandone el "monólogo"

La entrevista en la Ser ha sido el primer pronunciamiento del Ejecutivo tras el mensaje navideño de Torra emitido este domingo. Montero le ha pedido que abandone el "monólogo" después de que el presidente catalán animara a la sociedad a mantener los esfuerzos por el "mandato de la libertad" y que desvelara su intención de aprobar de nuevo leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional, aunque no especificó cuáles.

La ministra le ha reclamado que deje de dirigirse solo a un sector de la sociedad catalana cuando "debería estar centrado" en dar una respuesta a la "crisis de convivencia". "Dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia, hay salidas para resolver los problemas y necesidades de todos. Hemos de estar en el diálogo y pensando en los problemas reales de los ciudadanos, de todos los catalanes, no solo de una parte, apostillan fuentes de Moncloa.

En esa misma línea, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, criticó que sea un mensaje que "no permite avanzar hacia una solución acordada" y que se trata de un discurso "anclado en el año 2017 y no pensado para 2019".

Silencio sobre una retirada de Susana Díaz

Preguntada directamente sobre si Susana Díaz debe dar un paso atrás ante el fracaso en Andalucía, Montero ha evitado contestar y se ha limitado a decir que los socialistas están pendientes de la formación de Gobierno. Ha aprovechado, además, para criticar el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox: "Están permitiendo que la ultraderecha participe en las instituciones".

"Estoy convencida de que el PSOE hará la mejor oposición y se preparará para los procesos electorales", ha dicho a continuación antes de reconocer que la federación andaluza tendrá que someterse a un "proceso de reflexión".

Montero es una de las dirigentes a las que miran los socialistas como posible sucesora de Díaz al frente del PSOE-A. "Mi futuro está vinculado al Ministerio de Hacienda", ha despejado sobre esa posibilidad.