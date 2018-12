Diputados del PDeCAT discrepan en público sobre si permitir la tramitación de los presupuestos de Sánchez

Las diferencias internas en el PDeCAT están a flor de piel e incluso decisiones de trascendencia menor pueden generar que la confrontación salte a la vista de todos. Es lo que ha ocurrido este pasado fin de semana respecto a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, sobre la que diputados de la misma formación en el Congreso han discrepado en un intenso cruce de declaraciones aún no resuelto.

El inicio de la discusión fueron unas declaraciones del diputado Ferran Bel a la agencia EFE, en las que afirmaba que permitirían que la ley económica del Gobierno de Pedro Sánchez comenzase a ser tramitada en el Congreso. Es decir, que no presentarían enmiendas a la totalidad ni apoyarían las ya anunciadas por PP y Ciudadanos. "Queremos dar tiempo a la negociación política", justificaba el diputado.

La publicación de estas declaraciones fue contestada de forma inmediata por Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT y también diputada en el Congreso, además de una de las dirigentes de mayor confianza del expresident Carles Puigdemont en la formación. Nogueras rechazaba la voluntad expresada por Bel, asegurando: "El no a los presupuestos es firme. Nuestro no a su tramitación, también".

Per un 95% el CN del Partit Demòcrata va votar que es votés NO als pressupostos de Sànchez.



Nogueras apuntaba a la existencia de una resolución aprobada por el Consell Nacional de la formación con un consenso del 95%, en la que se fijaba la posición de los diputados al Congreso, que debían votar en contra de los presupuestos de Sánchez. Sin embargo, esa misma resolución, aprobada el día 20 de diciembre, nada decía sobre la tramitación de la iniciativa, que el Gobierno pretende llevar a la Cámara en las próximas semanas.

En concreto, el documento aprobado mandaba literalmente "votar negativamente los Presupuestos Generales del Estado a las cámaras españolas en las que tiene representación el Partit Demòcrata mientras haya presos y presas políticas y exiliados y exiliadas".

Así se lo recordaba el propio Bel en una respuesta posterior. "En ningún órgano del PDeCAT se ha hablado, ni menos decidido, no permitir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, esto no significa votar a favor de los presupuestos", aseguraba el diputado por la provincia de Tarragona. Bel además abundaba indicando que "no permitir la tramitación significa votar a favor de las enmiendas a la totalidad que ya han anunciado PP y C 's, o ellos votar la nuestra".

En el partido no hay diferencias sobre el sentido final sobre el voto a las cuentas, que es negativa y que por tanto impediría que el Gobierno de Sánchez se provea de unas un proyecto económico propio. La discrepancia radica en si deben oponerse desde la propia entrada de la cuentas a la Cámara, o si deben dar al Gobierno un respiro de algunos meses mientras los presupuestos se tramitan en el Legislativo.

La discusión pública entre sectores del PDeCAT vuelve a abrir una brecha que nunca ha acabado de cicatrizarse entre los sectores moderados de la antigua Convergència, en el que se encuadraría Bel, y cargos más cercanos a las tesis de Puigdemont, partidarios de una mayor beligerancia contra el Gobierno central. Eso no significa que en este momento en la formación haya un debate sobre el apoyo final a los presupuestos. Este mismo mes el diputado Carles Campuzano, considerado también moderado, descartaba en una entrevista en este medio que las cuentas de Sánchez tuviesen opciones de salir adelante.