Iglesias se reúne este viernes con Junqueras en la cárcel de Lledoners, sin cristal y sin límite temporal

Este jueves se conoció que el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, también participarán en el encuentro.

La reunión Iglesias-Junqueras servirá para abordar la situación de los políticos catalanes presos por el proceso soberanista, pero también para tratar de sumar el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos.

El líder 'morado' ha pedido varias veces la libertad de Junqueras y del resto de soberanistas que siguen en prisión preventiva por la causa del proceso soberanista, pero también ha asegurado que la situación de los presos no debe condicionar la aprobación de los Presupuestos, para lo cual hacen falta los apoyos de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.

VISITA DE UNA AUTORIDAD

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que la petición de visita la cursa la autoridad --en este caso un diputado en el Congreso--, que es quien tiene la potestad, y que por esa condición no forma parte del régimen habitual de visitas del preso, sino que es un derecho de la propia autoridad.

El encuentro se realizará, como ocurre siempre que autoridades visitan a presos, en una sala sin cristal y no tiene un límite temporal, aunque sí una condición: no alterar el horario regimental del centro penitenciario, ya que no se pueden saltar las horas de desayuno, almuerzo, cena ni otras actividades.