Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá por sus declaraciones sobre el juez del voto particular de 'la manada'

Las asociaciones de jueces y fiscales reclaman la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Es su respuesta a las declaraciones en las que ha asegurado que el juez que firma el voto particular de la sentencia de 'la manada', Ricardo González, tiene "algún problema" por el que debería haber sido apartado por el Consejo General del Poder Judicial.

En un comunicado conjunto, las siete asociaciones de jueces y fiscales aseguran que esas palabras siembran "públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado". "La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (CGP) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", añaden.

"Hoy es por el juicio de 'la manada' pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno", añade el comunicado. Para los jueces y fiscales, este es "el verdadero peligro", la "utilización" por parte del Ejecutivo de las resoluciones judiciales y "la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

Por ello, las asociaciones piden al ministro que dimita, como ya han hecho en otras ocasiones, y recuerdan que ya fue reprobado "por otro de los Poderes del Estado, como es el legislativo". El comunicado está firmado por las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- y las tres de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-.

Catalá ha asegurado este lunes que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de 'la manada' tiene "algún problema singular". Una circunstancia que, según Catalá, tendría que haber llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a actuar "preventivamente".

"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", ha señalado el titular de Justicia en una entrevista en la cadena COPE.

La respuesta por parte del CGPJ ha venido por boca de uno de sus miembros, el vocal Juan Manuel Fernández, que ha asegurado que no había motivos para inhabilitar al juez : "No concurría ninguna circunstancia o causa que motivara su no integración en la sala que enjuició estos hecho".

Fernández se ha negado a dar detalles por tratarse de "materia reservada, por afectar a aspectos muy íntimos de la persona", pero ha insistido en que no había motivos para apartar al juez y que en el "servicio disciplinario" del CGPJ no consta ninguna actuación contra el magistrado.