JxCat y ERC aceleran la investidura de Turull para anticiparse al Supremo

Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han decidido hoy, sin tener aún atado el apoyo de la CUP, acelerar el pleno de investidura de Jordi Turull, que se celebrará mañana a las cinco de la tarde, para anticiparse al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que podría inhabilitarlo este viernes.

Se trata de una maniobra insólita, improvisada en pocas horas, como respuesta a la decisión de Llarena de anunciar para el viernes el procesamiento, entre otros, de Turull, lo que podría conducir a su inhabilitación si se le aplicara el delito de rebelión.

Tras el paso atrás anunciado ayer por Jordi Sànchez, hasta ahora candidato de JxCat a la investidura, Turull parecía tener el camino allanado para ser investido presidente de la Generalitat la semana que viene, pero la operación podía frustrarse si era inhabilitado antes de poder celebrarse el pleno.

Por este motivo, JxCat, ERC y la CUP han multiplicado esta tarde sus contactos para pactar una respuesta conjunta, con la propuesta de adelantar el pleno de investidura a mañana por la tarde, acortando todos los plazos posibles, para investir al nuevo candidato antes de que Llarena pueda dictar medidas contra él.

Sobre las 20.30 horas, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha llevado a cabo la preceptiva ronda de consultas parlamentarias exprés, por vía telefónica, y a continuación ha anunciado la convocatoria del pleno para investir a Turull.

"Son los representantes del pueblo los que decidirán si Jordi Turull es o no el presidente. Pongamos la política en el centro de todo. Mañana los representantes de la soberanía popular de Cataluña nos reunimos para hacer lo que nos toca hacer siempre: hablar debatir y finalmente votar", ha afirmado Torrent.

El Gobierno ha acusado al presidente del Parlament de menoscabar la dignidad de esa institución al actuar con precipitación y falta de transparencia convocando para mañana el pleno y ha advertido de que mantendrá el 155 hasta que haya un Govern que tome posesión conforme a derecho, ante una decisión que, según el Ejecutivo central, va en contra del interés general de los ciudadanos.

Además, considera que esa decisión sólo responde al interés político de los independentistas de mantener vivo un enfrentamiento con el Estado democrático, a pesar de que subraya que se ha demostrado sobradamente su capacidad para defender el imperio de la ley y la dignidad de sus instituciones.

Por su parte, Turull, desde Twitter, ha prometido "trabajar sin descanso" por la "protección de los 7,5 millones de catalanes, sus derechos, su libertad y sus mandatos democráticos", y hacerlo con "diálogo con todos y para todos", mientras que Puigdemont ha asegurado que el nuevo candidato "será un gran presidente para revertir los efectos del 155" y ha destacado que "ninguna maniobra del Estado podrá agrietar su dignidad".

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha dado por hecho que Turull será un "excelente presidente" de la Generalitat gracias al "esfuerzo de todos juntos", dando a entender que contará con los votos a favor de la CUP en el pleno de mañana, ya que ha dejado claro que la renuncia de Carles Puigdemont y Antoni Comín a su escaño "no es el escenario" que se plantea.

Hasta hoy, uno de los principales escollos que pensaba encontrar JxCat para la investidura de Turull era la negativa de la CUP a votar a favor, lo que habría obligado a Carles Puigdemont y Antoni Comín, ambos en Bélgica, a renunciar a sus escaños para permitir que otros diputados de sus listas sí pudiesen votar.

Pero el último movimiento de Llarena ha generado tal estupefacción en las filas independentistas que la CUP ha suspendido un acto que tenía previsto esta tarde para anunciar su línea estratégica para los próximos tiempos y ha accedido a negociar con el resto de fuerzas soberanistas una respuesta unitaria.

Si los cuatro diputados de la CUP decidiesen votar a favor de la investidura de Turull, los tres grupos independentistas alcanzarían la mayoría absoluta de 68 votos a favor, sin que hiciese falta contar con Puigdemont y Comín para investir al candidato ya en primera votación.

No obstante, la CUP aún no ha dado su visto bueno a la investidura de Turull y no decidirá su posición definitiva hasta mañana a las 15.00 horas, dos horas antes del pleno, cuando se reúna su Consejo Político tras el debate interno que tiene ahora.

Lluc Salellas, miembro del secretariado nacional de la CUP, ha querido subrayar, sin embargo, que la convocatoria del pleno ha sido una "decisión unilateral" de JxCat y ERC, que no cuenta "ni con el beneplácito ni con el apoyo" de la formación anticapitalista.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ve una "vergüenza que sigan degradando" el Parlament "utilizándolo" como un "escenario particular" para el "show del procés", para "seguir alimentando el choque y el enfrentamiento" con el Estado.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha transmitido al presidente del Parlament su rechazo a "forzar procedimientos y plazos" para investir mañana a Turull como presidente de la Generalitat.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha trasladado a Torrent que el pleno de investidura de mañana es un "fraude de ley", por lo que ha urgido al resto de grupos a frenarlo en una reunión urgente de la Junta de Portavoces de la cámara catalana.