JxCat reprocha a Sánchez su silencio ante el "golpe de Estado" de la Junta Electoral Central y le acusa de tener "mil rostros"

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, ha reprochado a Pedro Sánchez no referirse durante su discurso como candidato a la presidencia del Gobierno al "golpe de Estado" que supone la resolución de la Junta Electoral que acuerda la inhabilitación de Quim Torra y le ha acusado de tener "mil rostros" por sus cambios de postura en Catalunya. La formación ha puesto en duda en el Congreso la voluntad real de diálogo del líder del PSOE, mientras esta misma tarde en el Parlament han presentado junto a ERC y la CUP una propuesta de resolución para ratificar a Torra como president.

Aunque Borràs le ha agradecido al cambio de "talante" y "tono" en los casi seis meses que han pasado desde la investidura fallida, ha dedicado un discurso muy duro contra el candidato socialista y ha cuestionado si es "consciente" de que "la democracia se ve atropellada todos los días por todos los aparatos del Estado". "Lo sorprendente del Estado español es que, cuando crees que ha rebasado todos los límites, se encuentra con una resolución de un órgano administrativo que pretende determinar si Torra puede ejercer un cargo o no por colgar una pancarta", ha lamentado. Para Borràs, el viernes "se puso en marcha un nuevo golpe de Estado contra la máxima institución de Catalunya".

En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha reconocido los "errores" cometidos por su Gobierno "y los anteriores" ante las críticas de la formación catalana, pero le ha pedido que haga una reflexión también sobre los errores cometidos desde el propio independentismo: "¿Asumen que fue un error la Declaración Unilateral de Independencia?". "Ahora hay un pleno extraordinario porque se quiere inhabilitar a un presidente que ha escogido la ciudadanía, ¿quiere más unilateralidad que esa?", le ha replicado desde su escaño Borràs.

Los votos en contra: Ana Oramas y el PRC

Ana Oramas, única diputada de Coalición Canaria, ha sorprendido al hemiciclo al desoír la decisión de su propio partido -que había acordado abstenerse- y anunciar su voto en contra de la investidura. La negativa está justificada, para Oramas, porque Sánchez ha decidido "arrodillarse ante el secesionismo" al alcanzar un pacto con ERC a cambio de su abstención. "Ha negociado con los partidos que declararon unilateralmente la república catalana y está dispuesto a abrir un diálogo bilateral entre España y Catalunya, el mayor triunfo para los secesionistas", ha reprochado. "Le digo no, no y mil veces no".

Ante su intervención, el partido ha decidido escuchar los argumentos de Oramas antes de aplicar los estatutos por incumplir la disciplina del partido, lo que podría conllevar su expulsión. La decisión de abstenerse fue tomada el viernes por la tarde con la unanimidad toda la formación.

El otro diputado del grupo plural que ha defendido un voto contrario al candidato del PSOE ha sido José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria. En una breve intervención, ha asegurado que el acuerdo firmado entre ERC y el PSOE para que los republicanos se abstengan en las investidura tiene "cosas" que les "parecen inasumibles", aunque fueron la única formación que votó a favor de Sánchez en julio: "Nosotros no hemos cambiado, han cambiado sus circunstancias".

Baldoví pide a la derecha dejar el "napalm"

El resto de formaciones del grupo plural votarán a favor de la investidura. Joan Baldoví ha llamado a "ser valientes" para que el gobierno de coalición salga adelante "pese a las maniobras en la oscuridad" y ha recomendado a las derechas "un remedio muy castizo" para que "templen los nervios": una tila. "Dejen el napalm y la gasolina. Esta legislatura empieza el martes", ha finalizado.

Desde Más País-Equo ha intervenido Inés Sabanés porque su líder, Íñigo Errejón, se encuentra este sábado enfermo y no ha podido acudir al Congreso. La número dos del partido ha elogiado el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos: "Puede que le falten algunas concreciones, pero es un buen comienzo para rehacer el contrato social imprescindible para recuperar los derechos para nuestro país". Ha puesto una única condición: "que sean valientes" y "no cedan ante presiones". Ha reivindicado también la agenda verde que su partido ha aspirado a liderar durante la campaña: "Hay que ser ambiciosos, la transición ecológica es la oportunidad perfecta para ponernos en hora con Europa".

Néstor Rego, representante del BNG, ha utilizado su tiempo para recordar al candidato a la presidencia que su apoyo no es un "cheque en blanco". El partido gallego "no se vincula ni se vinculará" a la acción del Gobierno de Sánchez salvo en lo que tenga que ver con el acuerdo alcanzado entre ambos, que incluye, entre otras cosas, un compromiso por el saneamiento de las rías y la transferencia de las competencias "pendientes", como la autopista AP-9 este mismo año.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha advertido a Sánchez de que será "exigente" en la defensa de los intereses de Canarias: "Confiamos en que con este acuerdo se defienda los intereses de Canarias en la Unión Europea haciendo honor a nuestro estatus de región ultraperiférica".

Este pleno ha sido el estreno de Tomás Guitarte, cabeza de la agrupación de electores Teruel Existe, que ha tomado la palabra para denunciar presiones contra su plataforma para que cambie el sentido de su voto y ha abogado por "dejar de lado la ideología" para ponerse en común "para trabajar frente al olvido de nuestra provincia". Ha defendido su 'sí' al gobierno de coalición porque contribuir al desbloqueo, "sin cálculo partidista", era "un compromiso de campaña electoral".