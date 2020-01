Torra promete desobedecer a la JEC para continuar como president si el Parlament le ratifica

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los diputados su voto para ser reafirmado en el Parlament un día después de que la Junta Electoral Central firmara un acuerdo para destituirlo. Torra ha prometido desobedecer al órgano electoral y mantenerse como president de la Generalitat si la Cámara le mantiene la confianza, debido a que, según ha expresado, el president "solo se debe a la Cámara que lo eligió".

"Si esta Cámara rechaza la resolución de la Junta Electoral y no aplica mi cese, yo seguiré siendo presidente de Catalunya y diputado", ha asegurado Torra. "Si acepta [el acuerdo de la JEC], no podré oponerme a la decisión del Parlament. Lo he dicho siempre y no pienso cambiar de opinión ahora que ya se ha producido lo que se había ido anunciado", ha desarrollado el president ante los miembros del Parlament.

Torra ha reclamado el voto de los diputados para rechazar su inhabilitación, pero ha aclarado que eso no significa "ninguna adhesión personal" ni a él como president ni a su acción de gobierno. "Os pido una reflexión sobre si la decisión tomada por la JEC contra un diputado de esta Cámara es legítima o merece vuestro rechazo", les ha presentado.

El jefe del Govern ha aprovechado la comparecencia para cuestionar además el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, sembrando dudas sobre la voluntad real del Gobierno central a abrir un diálogo sincero con la Generalitat. "Ahora que se quiere configurar un Gobierno en Madrid estableciendo un diálogo sobre el conflicto político entre Catalunya y España, es la hora de saber si la represión política se ha terminado y si es rechazada y combatida", ha considerado, "¿o es que se puede establecer un diálogo y a la vez inhabilitar el interlocutor?".

El president reclamaba así un voto favorable a la propuesta de resolución que su grupo había consensuado con ERC y la CUP, en la que se rechaza el acuerdo de la Junta Electoral y le ratifica en la presidencia. Pero no es ese el único texto que se votará este sábado en el Parlament. El PSC, al que los independentistas no han convencido de que votase su propuesta, ha presentado una iniciativa propia en la que considera que la Cámara debería recurrir ante los tribunales el cese de Torra pues consideran que el acuerdo de la JEC vulnera el Estatut.

"Nosotros queremos venia aquí hoy en defensa de las instituciones, no del president ni mucho menos de su gestión. Nuestro Estatut dispone de forma clara cómo se puede cesar al president, que es mediante una sentencia firme", ha resumido el primer secretario socialista, Miquel Iceta, que ha pedido a Torra que luche en los tribunales contra su inhabilitación para defensarse no solo personalmente, sino también la institución que preside.