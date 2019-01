Llamazares renuncia al acta de diputado y a presentarse a las primarias de IU de Asturias

"Por la presente te comunico que al no disponer de argumentos adicionales frente al expediente libelo de la dirección federal, he decidido disculparme de acudir a una reunión que pudiera entenderse como la continuación del mismo en mi propia organización", explica Llamazares en el escrito.

Igualmente, se muestra "convencido" de que no se trata de eso, sino de "dar una respuesta política alternativa al proceso de intenciones de la dirección federal". "Cosa que valoro en toda su importancia en momentos tan difíciles para IU de Asturias, sometida a cuestionamiento en su autonomía y amenazada de intervención federal", añade.

"Son estas circunstancias que de prolongarse aún más podrían mermar las merecidas expectativas electorales de IU, las que me llevan, no sin tristeza, a apartarme definitivamente de las próximas primarias así como a renunciar a la portavocía y al acta de diputado, ya que de no hacerlo podría poner a los pies de los caballos a la histórica organización de la izquierda de Asturias, algo que no me perdonaría", argumenta.

Además, Llamazares apunta que sigue convencido de que "sin ella y su experiencia de lucha y gobierno la reconstrucción de una izquierda española seria y orgullosa de su historia será mucho mas difícil"."Como también continúo pensando que es imprescindible otra izquierda federal ante la renuncia de IU en favor de la disolución en un radicalismo confederal excluyente. Por eso no puedo ni quiero entonar ningún 'mea culpa' sobre mi compromiso para la reconstrucción de la izquierda española", incide.

"Quiero agradecer ante todo el inmenso privilegio que para mi ha sido representar a la militancia y votantes de la izquierda asturiana representada por IU de Asturias. Solo tengo gratitud para el apoyo y la confianza recibidos a lo largo de la mayor y sin duda de la mejor parte de mi vida, siendo vuestro dirigente y portavoz", resalta.

De esta forma, concluye quedando "como militante de la izquierda" a "entera disposición" de la dirección de IU de Asturias. "Nos encontraremos juntos y más temprano que tarde en su reconstrucción", espera.