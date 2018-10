Antón Losada y Javier Pérez Royo presentan su libro sobre la Constitución: "Si no se reforma, va a acabar muriendo"

La Constitución del 1978 fue válida para un momento histórico concreto, pero ahora se ha quedado anticuada y es el momento de cambiarla: "Una constitución que no se reforma acaba muriendo". Esa es la tesis principal que el politólogo Antón Losada y el constitucionalista Javier Pérez Royo han plasmado en el libro 'Constitución: la reforma inevitable', en el que conversan sobre la necesidad de cambiar la carta magna, discrepando en los detalles.

Los dos autores han presentado su libro en un debate moderado por Raquel Ejerique, redactora jefa de Política Social en eldiario.es. En él han coincidido en que hay que abordar una reforma de la constitución, pero mientras Losada es optimista en este sentido, Pérez Royo se muestra mucho más pesimista: "veo más verosímil una tercera república que una reforma de la Constitución".

"Las monarquías que no son parlamentarias, y la española no lo es, es una monarquía parlamentaria a medias, no saben hacer reformas de la constitución", ha dicho el catedrático de Derecho Constitucional. Ha puesto como ejemplos los países nórdicos, donde las monarquías parlamentarias sí que ha sabido reformar sus normas fundamentales sin mayor trauma.

Losada, por su parte, cree que con tres partidos dispuestos a hacer cambios en la Constitución -PSOE, Podemos y Ciudadanos- lo que está por ver no es si se hará la reforma, sino en qué sentido. Así, alerta de que puede darse un cambio en la carta magna para "expandir derechos, libertades y autogobierno", o para recortar esos derechos y recentralizar.

El politólogo cree que el principal cambio que permite ahora hablar de un cambio constitucional es el PP ya no tiene poder de veto. "Reformar la Constitución es un problema estratégico, es una cuestión cultural, de procedimiento y, de sumar votos necesarios", y en este último es donde el PP ha levantado siempre un muro porque esto le proporcionaba "réditos políticos enormes, aparentando ser el guardián de la Constitución".

"Tengo muchas dudas, me gustaría que pasara lo que dice Antón, pero soy muy escéptico de que eso vaya a ocurrir", ha dicho Pérez Royo, que a pesar de ello cree imprescindible este trámite: "No somos capaces de reformarla, está envejeciendo, los defectos le están saliendo, es la gran patología que tiene la Constitución española".

La monarquía, el gran consenso

Aunque difieren en muchos puntos, Losada y Pérez Royo coinciden en que es necesario plantear un referéndum acerca de la monarquía. "La monarquía es incompatible con la democracia, la única forma de hacerla compatible es un referéndum", ha dicho el politólogo.

Losada ha señalado que en su momento, la monarquía se presentó en un pack indivisible con la democracia, y los españoles votaron democracia "con buen criterio". Pero ahora debe replantearse esa cuestión, separando monarquía y democracia: "es el momento de que votemos sin esa limitación, puede haber democracia sin monarquía".

"Los órganos claves, la monarquía y las cortes están definidas preconstitucionalmente, sin modificación", ha señalado Pérez Royo. El constitucionalista ha apuntado que la monarquía "se disfraza" durante la Transición para hacerla pasar por una institución democrática, pero sin la posibilidad de que durante ese periodo se debatiese sobre ella.

Este es uno de los pocos puntos en los que ambos han coincidido en la presentación, y en el propio libro, donde abordan también si una reforma de la Constitución puede dar respuesta al problema territorial. En concreto, sobre Catalunya los autores defienden posturas enfrentadas, que desarrollan en uno de los capítulos del libro que han presentado este martes.