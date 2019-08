El Metro de Hong Kong cerrará sin aviso cuando haya violencia en protestas

A protester wearing a gas mask and an eye patch with helmet attends an anti-government rally at Central, in Hong Kong, China, 22 August 2019. Students urged the government to respond to the demands MTR Corporation, compañía operadora del Metro de Hong Kong, anunció que cerrará sin aviso estaciones en caso de que se registren "peleas, vandalismo u otros actos violentos" en el marco de las protestas que se suceden en la ciudad desde hace semanas, informa hoy el diario local South China Morning Post. EFE