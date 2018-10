Miguel Urbán se postula para un segundo mandato como eurodiputado de Podemos

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán se postula para un segundo mandato en el Parlamento Europeo. El secretario para Europa del Consejo de Coordinación de Podemos y dirigente de Anticapitalistas se ha inscrito en las primarias que elegirán a los candidatos del partido que lidera Pablo Iglesias, según ha podido confirmar eldiario.es de fuentes próximas al dirigente. La lista definitiva de aspirantes a entrar en la candidatura de Unidos Podemos Cambiar Europa, con IU y Equo, se conocerá este jueves. La elección final de las bases, el 27 de noviembre.

Urbán será así el único de los actuales representantes de Podemos en el Parlamento Europeo que intente repetir en las elecciones de mayo de 2019. Sus cuatro compañeros de grupo no se presentarán a las primarias lanzadas por Podemos, cuyo plazo de inscripción individual termina este mismo martes. La confección de las listas será posterior: entre el 6 y el 11 de noviembre.

El partido comunicará el jueves quiénes se postulan definitivamente. Entre los nombres que se manejan están los de los dirigentes Pablo Bustinduy e Idoia Villanueva.

Miguel Urbán es eurodiputado desde marzo de 2015. Entonces sustituyó en el cargo a su compañera de militancia Teresa Rodríguez cuando esta pasó a liderar el partido en el Parlamento andaluz. Tras Vistalegre 2 fue elegido portavoz de la delegación europea de Podemos. Ambos son los principales referentes estatales de Anticapitalistas, la única corriente de Podemos que se reconoce como tal y que ha visto menguar su presencia orgánica en los últimos meses, con la excepción precisamente de Andalucía y Bruselas.

El eurodiputado es uno de los cofundadores oficiosos de Podemos. No formó parte del equipo dirigente formado por Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre, pero su presencia en la gestación del proyecto fue reconocida por el propio secretario general en el cierre de campaña de las elecciones de junio de 2016. Urbán fue uno de los promotores del manifiesto Mover ficha, la estructura de Anticapitalistas fue fundamental en el nacimiento del partido y participó en el lanzamiento del proyecto en enero de 2014 en el Teatro del Barrio de Madrid

"Sigo con las mismas ambiciones y con la idea intacta de que para transformar la sociedad debemos seguir avanzando, no únicamente por la vía institucional, donde hemos dado ejemplo en cada espacio de lo que es ser responsables y leales a nuestra gente, sino siendo generosos/as y alimentando un nuevo ciclo de movilización que nos permita poner sobre la mesa un nuevo 'sentido común' que posibilite ganar más allá de lo electoral", afirma Urbán en la motivación de su candidatura.

Urbán cumplirá el próximo mes de marzo cuatro años como eurodiputado. Un tiempo en el que ha compaginado su labor institucional, con especial atención a los asuntos de Memoria Histórica y a la lucha contra los paraísos fiscales, con la promoción de una nueva alianza europea que se oponga al bloque de extrema derecha que se articula alrededor del Frente Nacional de Marine Le Pen o de La Liga de Matteo Salvini.

"Hay que construir un bloque del cambio amplio en Europa porque lo que viene es peor que lo visto hasta ahora", señalaba el pasado mes de mayo en una entrevista en eldiario.es.

Aquí la coincidencia con Iglesias es absoluta. Podemos ha impulsado dicho movimiento junto a Francia Insumisa y el Bloco de Esquerda portugués. El líder de Podemos y el francés, Jean-Luc Melènchon, ya han puesto la primera piedra de esa alianza.

En un acto este mismo domingo en el marco de la Universidad de Otoño de Podemos, Iglesias compartió con representantes de los partidos francés y portugués, además de la copresidenta de Die Linke, Katja Kipping. "Un español, un portugués o un griego querían ser europeos porque Europa significaba prosperidad, respeto a los derechos sociales, la posibilidad de que tus hijos pudieran ir a la universidad. Eso es lo que convirtió Europa, y no ninguna identidad ni religión, en un referente para los pueblos del sur. Los destructores del Estado del bienestar, los defensores de los bancos y de los privilegios de los poderes financieros, son los que una vez más en Europa han abierto una puerta al fascismo", apuntó.

Iglesias ya señala en un libro de inmediata aparición cuál es su receta contra el auge de la extrema derecha en España: coaliciones "a la portuguesa" por toda España.

En el acto del domingo, el líder de Podemos aseguró: "En 2020 hay que gobernar en España para lanzar un mensaje a todos los pueblos europeos. Que la alternativa de Salvini a la Europa neoliberal tiene una alternativa social, respetuosa con los Derechos Humanos y antifascista que estamos dispuestos a construir desde España".

Este martes arranca oficialmente el proceso de primarias de Podemos para elegir candidatos para las citas electorales de mayo de 2019. Y solo Miguel Urbán se va a postular para repetir en el Parlamento Europeo.

Los otros cuatro eurodiputados han optado finalmente por no concurrir a las primarias, según ha podido confirmar eldiario.es. Entre ellas figura Lola Sánchez, la representante electa de Podemos más longeva.

Sánchez fue eurodiputada desde el primer momento y en mayo de 2019 cerrará un ciclo de cinco años. En una carta hecha pública este domingo, Sánchez asegura que renuncia también a sus cargos orgánicos en Murcia y no se ahorra críticas a la dirección estatal del partido.

He escrito estas difíciles líneas para ofreceros la sinceridad y transparencia que entre compañeras nos debemos.



Con esta carta, anuncio que no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia. pic.twitter.com/ydyIzNUYQi