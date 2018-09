El dueño de Moncloa.com tiene socios comunes con el comisario Villarejo, según la Cadena SER

El responsable de la web Moncloa.com, que desde el lunes publica los audios que José Manuel Villarejo grabó en una comida de 2009 con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene socios comunes con el excomisario. Según informa la Cadena SER, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña comparte una sociedad de hostelería con Antonio Codías Berrocal. Este empresario fue a su vez administrador de una compañía de explotación de parkings y fue sustituido en el puesto por la esposa de Villarejo en 2015. En la actualidad, ese cargo lo ocupa el hijo del policía, que permanece en prisión provisional.

Sánchez-Ocaña está al frente de Moncloa.com desde la sociedad Mercados y Estilos de Vida SL, y anteriormente presidió el diario Qué! y la revista Capital. Según la SER, su negocio con Codías es la empresa de hostelería Hostelera Baroja 18 SL, aunque la emisora no especifica en qué momento estuvieron relacionados profesionalmente.

El otro negocio de Antonio Codías es Autocobernar SL, que se dedica a la explotación de parkings. Hasta 2015, esa misma sociedad estuvo liderada por Gemma Isabel Alcalá Garcés, la esposa del excomisario. Y desde ese año está al frente el hijo de la pareja.

eldiario.es ha contactado con Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, que ha rechazado tener vínculos de ningún tipo con Villarejo. El empresario ha asegurado que conoció a Codías "hace más de 20 años", ya que fue su socio en una discoteca que abrieron en Madrid y que duró un año abierta. Y defiende que desde entonces no ha vuelto a tener contacto con él. "Él era uno de los cuatro socios, y tenía el local y lo aportó. Nunca le he vuelto a ver, y no he tenido más relación con él que esa", añade Suárez.

El dueño de Moncloa.com señala además que vincularle con Villarejo es "absurdo", ya que "las informaciones que estamos publicando no van a su favor". "No tenemos que ver nada con él, no es verdad y nos difama", afirma Suárez, que anuncia que tomará medidas legales contra quien le ligue al excomisario. Además, incide en que él se fue de aquella sociedad cuando se cerró la discoteca, pero que desconoce cuál es la situación actual de ésta.

Ante las explicaciones de Suárez y la información de la Cadena SER, este medio ha comprobado los datos existentes sobre Hostelera Baroja 18 SL en el registro mercantil. La sociedad fue constituida en 1997, y el dueño de Moncloa.com sí aparece como administrador de la misma junto a Antonio Codías. El objeto social de la empresa era la "explotación de locales destinados a bar, cafetería, cervería, discotecas y pubs". Nunca ha presentado cuentas y continúa activa, ya que nunca fue liquidada.